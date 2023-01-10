Чи можливе оточення Соледару і що відомо про зниклих на Донбасі волонтерів? Теленовини ВВС

У випуску 10 січня:

  • Кореспондент BBC Х'юго Бачега про ціну оборони Соледару.
  • Оцінка позицій ЗСУ в цьому місті та наскільки великий ризик його оточення?
  • Як змінилася іноземна військова допомога Україні і що ще готовий надати ЄС?
  • Що відомо про британських волонтерів, які зникли на Донбасі, р'ятуючи людей?

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