Індійський фільм, який знімали біля Маріїнського палацу у Києві, виграв "Золотий глобус"

1 година тому

Автор фото, RRR MOVIE/F Підпис до фото, Маріїнський палац, біля якого знімали одну з найяскравіших сцен RRR, зображений на постері фільму

Індійський фільм RRR, одну з найяскравіших сцен якого знімали на території Маріїнського палацу в Києві, виграв "Золотий глобус" за найкращу оригінальну пісню.

Саме під пісню Naatu Naatu (мовою гінді Naacho Naacho, українською "Танцюй, танцюй") танцюють головні герої - індійські актори та танцюристи Н.Т.Рама Рао-молодший та Рам Чаран Тедж - у сцені, знятій у центрі Києва.

"Це та пісня з кінофільму, під яку зараз разом танцюють діти і дорослі. Ця пісня підкорила серця й розум любителів кіно", - пише BBC Hindi.

Автором музики для пісні є відомий індійський композитор М.М. Кееравані, виконавцями стали співаки Кала Бхайрава та Рахул Сіплігундж. В коментарі BBC Hindi М.М. Кееравані розповів, що попросив автора пісні К.С. Чандрабосе: "Пісня має бути такою, щоб обидва виконавці головної ролі викликали захоплення та ентузіазм своїм танцем".

Фільм RRR мовою телугу - однією з 22 офіційних мов Індії - знімали кілька років, а сцену у Києві - у серпні 2021 року. У прокат він вийшов у березні 2022 року і є доступним для перегляду на Netflix.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Композитор М.М. Кееравані з "Золотим глобусом" за пісню для фільму RRR

Видання The Village Україна писало, що Київ обрали для зйомок через пандемію - через поширення нового штаму коронавірусу британські актори, задіяні у зйомках, не могли потрапити в Індію, а індійська знімальна група - у країни Європейського Союзу. І щоб зняти деякі сцени обрали Україну, зокрема Київ та Межигір'я.

Засновниця української кінокомпанії 435 Films Анна Паленчук розповіла The Viilage Україна, що Маріїнський палац сподобався режисерові фільму С. С. Раджамолі.

"Звісно, у них була можливість побудувати таку декорацію в Індії. Та коли пан Раджамолі побачив Маріїнський палац, він сказав, що це саме та будівля, яку він уявляв для цієї сцени", - сказала Паленчук.

Автор фото, FACEBOOK/RRR Підпис до фото, Режисер Раджамолі під час зйомок

Дозвіл отримали в Офісі президента України.

"Президент дуже налаштований на розвиток кіноіндустрії, до того ж це важливо з огляду на співпрацю з Індією - країною, яка для нас дуже важлива і з точки зору політики, і з точки зору економіки, і з погляду туризму. Я розповіла, хто саме буде знімати, що це фільм найвідомішого індійського режисера, що його можна назвати індійським Стівеном Спілбергом", - пояснила Паленчук.

У постановці танцювальних сцен фільму в Києві також брали участь українські хореографи Олена Шоптенко та Максим Леонов, повідомляло НВ.

Паленчук сподівається, що RRR покажуть у Києві на великому екрані за участі режисера Раджамолі після перемоги.

Автор фото, FACEBOOK/RRR

Провідне кіновидання Rolling Stones назвало RRR "найкращим і найбільш революційним блокбастером" 2022 року.

"Якщо якийсь фільм колись заслуговував на те, щоб його побачили на величезному екрані разом з натовпом, то це саме він", - пише кінооглядач Девід Фір.

RRR вважається найдорожчим фільмом в історії індійського кіно. Він частково відображає історичні події боротьби індійців за незалежність від Британської імперії у 1920-х роках, історію двох легендарних революціонерів.

Фільм RRR також був серед номінантів на "Золотий глобус" за найкращий неангломовний фільм, але нагороду отримав аргентинський фільм "Аргентина, 1985".

Автор фото, FACEBOOK/RRR