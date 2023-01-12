Нова точка удару. Чому саме Запорізький напрямок може стати найгарячішим на фронті?

Олег Черниш

BBC News Україна

27 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Бійці ЗСУ на фронті біля Запоріжжя

Українська розвідка попереджає, що новий напрям російського наступу може бути на Запоріжжі. Останнім часом тут посилились ракетні обстріли і атакувальні спроби противника.

Але і для України прорив на цій ділянці фронту може бути ключовим. Пояснюємо, чому.

Лінія бойового зіткнення в Запорізькій області майже з самого початку повномасштабної військової агресії Росії не зазнала суттєвих змін.

Захопивши на початку березня 2022 року Мелітополь і Бердянськ, війська РФ, що наступали з боку анексованого Криму, не змогли просунутись до адмінкордонів області.

Зупинившись приблизно за 30 км від обласного центру по лінії Кам'янське - Оріхів - Гуляйполе вони зустріли потужний спротив Збройних сил України і не реалізувати свою мету - вийти в тил основному угрупованню ЗСУ на Донбасі.

Але й українські воїни не змогли відсунути противника. Та головне - перерізати "сухопутний шлях" з Криму по лінії окупованих Токмака і Мелітополя.

В такій диспозиції противники підійшли до початку нового року. Багато ознак вказують на те, що кожна зі сторін найближчим часом спробує перевернути ситуацію на свою користь.

Шлях на Оріхів

"Ймовірно, вони почнуть новий наступ у Запорізькій області", - так заявив представник української військової розвідки Вадим Скібіцький, оцінюючи потенційні атакувальні наміри росіян на найближче майбутнє.

Чинний військовослужбовець ЗСУ і радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів 8 січня написав в своєму телеграм-каналі з посиланням на розвідувальні дані, що наступ росіян мав початись 9 січня.

Начебто росіяни хочуть спробувати рушити з території Запорізької області до Покровська (Донецька область) - це важливий логістичний центр ЗСУ і великий залізничний вузол.

"Ціль - Покровськ. Спробувати вийти в тил нашим військам. Стратегічно це програшний крок, але вони не думають стратегічно. Що ж побачимо", - написав Андрусів.

Наразі від Покровська армію РФ відділяє приблизно 60-65 км.

Радник Офісу президента Олексій Арестович 10 січня повідомив, що на запорізькому напрямку РФ зібрала для наступальних дій п'ять батальонно-тактичних груп (БТГ).

Військовий аналітик групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець вказує, що тут накопичилось 4-5 БТГ, які прибули до окупованого Токмаку з боку Криму.

Це може бути від до 3 до 5 тисяч військових. З огляду на перипетії війни цих сил замало для потужного наступу на широкому фронті.

До того ж радник ОП вказує, що зібрані саме військові регулярної армії РФ, а не бойовики ПВК "Вагнера" чи парамілітарних формувань "ЛНР/ДНР". Це, на його думку, грає на руку ЗСУ, бо "російська армія воює гірше".

Арестович і Машовець прогнозують, що противник спробує прорватись в бік Оріхова. Це містечко з населенням 14 тисяч розташоване за 50 км від Запоріжжя, але лінія бойового зіткнення проходить всього в 10 км від нього.

Автор фото, Олександр Старух

Автор фото, Олександр Старух Підпис до фото, Наслідки обстрілу Оріхова і Степногірська 5 січня

Через це населений пункт регулярно потерпає від обстрілів.

За повідомленням британської військової розвідки, останніми тижнями Росія зміцнювала оборонні споруди у Запорізькій області на півдні України, особливо між містами Василівка та Оріхів, а також зберігає великі сили у цьому секторі.

Чому Росія може наступати саме тут? Аналітик Костянтин Машовець зазначає дві основні причини.

Перша - необхідність відсунути вогневі позиції далекобійних українських засобів ураження, які здатні обстрілювати "сухопутний коридор" між Донбасом та Кримом, особливо на ділянці Бердянськ - Мелітополь.

Дійсно, найбільш далекобійна ракетна система залпового вогню в розпорядженні ЗСУ - американські HIMARS - стріляє на 80 км, що цілком достатньо, щоб тримати під прицілом і Мелітополь (приблизно 80 км від українських позицій), і Токмак (35 км). Власне, українська влада майже щотижня повідомляє про ураження об'єктів окупаційних військ у цих містах.

Друга причина можливої атаки РФ на Запорізькому напрямку - спроба запобігти українському прориву на Мелітополь. Про важливість цього міста говорив і Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. В інтерв'ю The Economist в середині грудня він казав, що контроль над ним дозволить Україні взяти під приціл Кримський перешийок і відповідно перервати основні логістичні шляхи росіян.

Але головком також наголошував, що поки що в ЗСУ сил і засобів для такої атаки недостатньо.

Гуляйполе без анархії

Інший плацдарм на Запоріжжі, де фіксується певна наступальна активність російської армії, - це містечко Гуляйполе.

Населений пункт зі славетною історією - тут на початку ХХ ст. був центр партизанського руху і столиця "анархістської території" Нестора Махна - зміг зупинити російські війська.

Навесні і восени російська армія робила декілька спроб пробитися до міста, але кожного разу невдало.

Автор фото, Поліція Підпис до фото, Наслідки обстрілу Гуляйполя 9 січня

Автор фото, Поліція

Його захоплення відкрило б значні перспективи для подальшого просування РФ, оскільки Гуляйполе розташоване на перетині трьох областей - Запорізької, Дніпропетровської і Донецької.

Однак українським силам вдалось зупинити противника на підступах до міста, а наприкінці березня навіть звільнити декілька навколишніх сіл.

Зараз російська армія обстрілює Гуляйполе і пробує пробитися до нього.

Наприклад, з початку січня російські збройні сили щоденно обстрілювали саме місто і селища навколо нього.

Міністерство оборони РФ 31 грудня навіть заявило, що вдалося захопити село Дорожнянка. Воно лежить за 6 км від Гуляйполя і розташоване на важливій трасі Мелітополь - Покровськ.

Українське командування спростовує цю інформацію росіян.

"На цьому напрямку всі позиції на попередньому рівні. Ніяких захоплень населених пунктів з боку ворога не було, - заявив ВВС News Україна речник Сил оборони Таврійського напрямку (туди входить і Запорізький) Євген Єрін, але додав: - Час від часу певні дії вони невеличкими групами або диверсійними підрозділами намагаються проводити, але ці спроби були відбиті" .

Що стосується Оріхова, то українське військове командування підтверджує "підготовку певних дії" росіян на цьому напрямку.

"Певні ознаки (підготовки наступу) є. Але вони не збирають велике угруповання на одному напрямку, умовно кажучи, тиждень там, тиждень там. Тому ми розглядаємо такий варіант (атаки на Оріхів), готуємось до таких дій", - вказує Єрін.

Загалом командування ЗСУ вірогідність наступу на запорізькому напрямку "не оцінює як високу, але вона є ймовірною".

Єрін пояснив, що поки що дії РФ виглядаю як підготовка до оборони з наміром перейти в контратаку на позиції українців.

"Заморожений" фронт

Чому лінія бойового зіткнення в Запорізькій області за майже 11 повномасштабної війни змінилась мінімально? На Донеччині і Луганщині армія РФ активно наступала, а на деяких ділянках, наприклад, біля Бахмуту продовжує це робити. На Херсонщині і Харківщині вона спочатку загарбала значні території, а потім в результаті вдалого контрнаступу ЗСУ втратила їх.

Лише на Запоріжжі просування обох сторін після березня було мінімальним, або й взагалі відсутнє.

І це при тому, що окуповану територію області РФ восени офіційно "приєднала" до свого складу, а місто Запоріжжя, відповідно, вважає окупованим Україною.

Але активних спроб "звільнити" його не робить.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, На потужний прорив на Запоріжжі у сторін немає сил, кажуть експерти

"Чому там все стабільно? На цьому напрямку від початку вторгнення метою російського війського командування було лише створення "сухопутного коридору" (з Криму на Донбас). Вони його сторили і перейшли до етапу його утримання", - пояснює BBC News Україна експерт Центру оборонних стратегій, полковник запасу Віктор Кевлюк.

Просування далі на північ небезпечне для росіян. Оскільки для убезпечення лівого флангу тоді їм необхідно форсувати Дніпро, а зараз погодні умови цього не дозволяють. На правому фланзі армія РФ досі не може взяти Вугледар (Донецька область).

Вклинюватись вузьким фронтом в районі Оріхів - Гуляйполе небезпечно, тому що ЗСУ можуть оперативно "зрізати" цей виступ з двох сторін.

Тому всі "активності" на Запорізькому напрямку Віктор Кевлюк пояснює лише бажанням РФ відсунути лінію фронту на кілька кілометрів для убезпечення свого "кримського коридору" від далекобійної зброї ЗСУ.

"Ніщо сьогодні не говорить про те, що на Запорізькому напрямку з дня на день має відбутись якась епічна битва", - резюмує аналітик.

Наразі противники звели і продовжують зводити в Запорізькій області потужні системи укріплень вздовж лінії фронту і розраховують на помилку противника.

Крім того, саме на Запоріжжі українська армія активно використовує авіацію і ракетні удари по тилах противника.

Наприклад, генштаб ЗСУ заявляє, що 3 січня було уражене місце дислокації війська РФ в Токмаку.

"Втрати противника склали близько 80 військовослужбовців пораненими та мертвими", - повідомило українське командування.

Це робиться, пояснює речник командування Євген Єрін, для того, щоб не дати РФ зосередити велике угруповання сил і засобів на цій ділянці.

"Для того, щоб проводити активні дії, треба накопичити певні сили, а ми їм цього не даємо зробити. Тобто ми робимо все, щоб у них не було можливості створити якесь потужне угруповання на запорізькому напрямку".

Однак і про зосередження великих сил з боку ЗСУ на цьому напрямку також говорити зарано. У вже згаданому інтерв'ю Валерій Залужний казав, що для проведення наступальної операції Україні суттєво бракує, зокрема, бронетранспортерів і танків - приблизно 700 одиниць одного і 300 другого.

І хоча західні країни вже розблокували постачання бронетехніки для Києва, але її об'єми і терміни поставок говорять про те, що очікувати українського прориву на Запоріжжі найближчим часом ще зарано.