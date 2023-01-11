Україна отримає танки від Польщі й бореться з п'ятою колоною у владі. Теленовини ВВС
У випуску 11 січня:
- Якою є нині ситуація у Соледарі?
- Взяття Соледару, не призведе до негайного оточення Бахмута - розповідає кореспондент ВВС Х'юго Бачега.
- Об'єднане угруповання російських військ в Україні очолив Валерій Герасимов. Чого від нього чекати, та як це пов'язано з ситуацією на Донбасі - аналізує війстковий експерт - Сергій Грабський.
- Візит Зеленського до Львова, чому зараз і що він приніс?
- Чому щоби позбавити українського громадянства Віктора Медведчука знадобилося так багато часу та яка доля чекає на заарештованого у Франції українського олігарха Костянтина Жеваго - розмірковує політолог Володимир Фесенко.
- Історія українського підлітка з Бучі, який втік від війни до Північної Ірландії й не зрадив своїй мрії про професійний футбол.
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