Україна отримає танки від Польщі й бореться з п'ятою колоною у владі. Теленовини ВВС

28 хвилин(и) тому

У випуску 11 січня:

Якою є нині ситуація у Соледарі?

Взяття Соледару, не призведе до негайного оточення Бахмута - розповідає кореспондент ВВС Х'юго Бачега.

Об'єднане угруповання російських військ в Україні очолив Валерій Герасимов. Чого від нього чекати, та як це пов'язано з ситуацією на Донбасі - аналізує війстковий експерт - Сергій Грабський.

Візит Зеленського до Львова, чому зараз і що він приніс?

Чому щоби позбавити українського громадянства Віктора Медведчука знадобилося так багато часу та яка доля чекає на заарештованого у Франції українського олігарха Костянтина Жеваго - розмірковує політолог Володимир Фесенко.

Історія українського підлітка з Бучі, який втік від війни до Північної Ірландії й не зрадив своїй мрії про професійний футбол.

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