У Соледарі запеклі бої. Росіяни оприлюднюють суперечливі заяви

1 година тому

Автор фото, Сухопутні війська ЗСУ

У Соледарі тривають запеклі бої, це підтверджує і українська сторона, і західні аналітики, і журналісти на місці. Єдиної інформаційної лінії немає у Росії - якщо міноборони РФ повідомляє про окремі військові успіхи, то засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин напередодні відзвітував про захоплення та "повну зачистку міста".

Вранці 12 січня представники українських збройних сил повідомили, що бої за Соледар Донецької області тривають.

У сухопутних військах ЗСУ стверджують, що наступ росіян був "безрезультатним", а в генштабі розповіли про понад сотню вбитих російських військових "завдяки злагодженій роботі воїнів Сил спеціальних операцій, артилеристів та ракетників".

"Весело після таких подій слухати російську пропаганду про "Соледар наш", - йдеться в повідомленні 10-тої окремої гірсько-штурмової бригади, яка перебуває в місті.

Що кажуть в Росії

У Росії не можуть дійти згоди щодо ситуації в місті.

Напередодні ввечері пресслужба Євгена Пригожина, засновника приватної військової кампанії "Вагнер", оприлюднила його заяву, в якій він стверджував, що Соледар повністю захоплений Росією.

"Ще раз хочу підтвердити повне звільнення та зачистку території Соледара від підрозділів української армії. Мирних жителів вивели, бійці ЗСУ, які не побажали здатися в полон, знищені. Вбитими близько 500 людей", - йшлося в заяві.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Американська компанія Maxar показала масштаби руйнувань в Соледарі. Це фото за літо 2022 року

Ця заява йде в розріз з офіційними повідомленнями російського міністерства оборони, оприлюдненими за дві години після заяви Пригожина.

Відповідно до останніх даних за вечір, відомство визнавало, що бої за місто досі тривають. Мовляв, десантні підрозділи РФ "блокували Соледар з північної та південної частин міста", по місту завдають ударів, а російські штурмові групи "ведуть бій в місті". Це суперечить також і заяві Пригожина про те, що Соледар захоплюють виключно "вагнерівці".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Це Соледар 10 січня 2023 року. Фото показує засніжений пейзаж, на якому не видно жодної будівлі, що не постраждала, деякі квартали повністю знесені

"Жодних ознак відступу"

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) підтверджують, що "російські війська ще не повністю захопили Соледар попри нещодавнє просування та численні заяви російських джерел".

А "переможні" заяви Пригожина пояснюють тим, що він знав про наміри Володимира Путіна змінити керівництво російських військ в Україні та призначити командувачем начальника генштабу армії РФ Валерія Герасимова замість Сергія Суровікіна. І, ймовірно, "намагався перекрити цю новину, поширивши інформацію про зусилля "Вагнера" захопити Соледар".

Журналісти телеканалу CNN, які ввечері 11 січня перебували біля Соледара, також повідомляють про запеклі бої та зазначають, що "немає жодних ознак відступу або відведення військ" з українського боку.

За даними журналістів, за кілька кілометрів від лінії фронту українські війська зберігають спокій, виконуючи свої рутинні обов'язки.

"Ми перебуваємо приблизно за сім кілометрів від місця, де точиться битва. Ви можете почути артилерію - більшість звуків лунає з боку міста", - повідомляє журналіст Бен Ведеман.