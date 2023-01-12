Скандальна каплиця УПЦ МП біля Десятинної церкви. Мінкульт хоче демонтажу

1 година тому

Автор фото, UNIAN

Міністерство культури оприлюднило заяву, відповідно до якої "храм-МАФ" Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) "має бути демонтовано".

Йдеться про каплицю, яку УПЦ МП називає чоловічим монастирем Десятинного Різдва Пресвятої Богородиці.

Відповідно до заяви міністерства, споруду, яка є "самочинним будівництвом" почали зводити у 2007 році неподалік від руїн Десятинної церкви і Національного музею історії України в історичній частині Києва.

"Храм-МАФ біля Десятинної церкви має бути демонтовано - це наша однозначна позиція", - йдеться в заяві мінкульту.

У відомстві дали зрозуміти, що розраховують на швидке розв'язання питання. Зокрема, вони нагадують, що вже 18 січня заплановане судове засідання з цього питання.

"Отже, є обґрунтоване сподівання, що невдовзі спір таки буде вирішено в законний спосіб", - підкреслюють в міністерстві.

Скандальна церква-МАФ

Автор фото, PAVLO KALIUK Підпис до фото, У січні-лютому 2018 року біля каплиці УПЦ МП проходили акції з вимогою демонтувати її

Пагорб у центральній частині Києва, де розташований Національний музей історії України також був місцем розташування одного з головних храмів Київської Русі - Десятинної церкви. Її будівництво датують 989-996 роками.

У 1240 році церкву, в якій ховалися кияни під час штурму татаро-монгольського війська, було зруйновано.

У 2007 році біля фундаменту церкви представники УПЦ МП звели намет, згодом каплиця стала дерев'яною, а тоді кам'яною.

Там регулярно проводили акції протесту з вимогою знести каплицю, проти будівництва виступав історичний музей, який у 2018 році подав позов з вимогою демонтувати споруду.

Автор фото, news.church.ua

У лютому 2019 році була спроба заборонити в'їзд до України настоятелю споруди, єпископу УПЦ МП Гедеону (Юрію Харону). Його також позбавили громадянства України.

Тоді співрозмовники BBC News Україна повідомляли, що рішення пов'язане саме зі скандалом навколо законності забудови біля фундаменту Десятинного храму. СБУ також повідомляла, що Гедеон мав три громадянства - України, Росії та США.

Однак за пів року Окружний адмінсуд Києва (зараз ліквідований) зобов'язав повернути єпископу українське громадянство, тож він продовжив служіння.

Протягом останніх місяців українська влада посилила тиск на структури УПЦ МП в Україні. СБУ регулярно проводить обшуки у її храмах і монастирях по всій країні, а в грудні держава не продовжила з УПЦ МП договір оренди Успенського собору та Трапезної церкви у Києво-Печерській лаврі.