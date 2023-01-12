Хто винен, якщо першокласник когось підстрелив?

51 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Цього тижня закриють початкову школу у Вірджинії, де шестирічний хлопчик нібито застрелив вчительку

Менш ніж за тиждень після настання 2023 року в США сталася чергова стрілянина в школі.

Цього раз шестирічний учень нібито вистрелив з пістолета у свою вчительку в початковій школі у штаті Вірджинія.

Молодий вік ймовірного злочинця додав драматизму цій трагічної історії. Цей випадок змусив місцевих лідерів, поліцію та експертів із застосування зброї поставити жахливе запитання: що відбувається, коли першокласник в когось стріляє?

Чотири дні по тому мешканці міста Ньюпорт-Ньюс досі шукають відповіді.

Юридично, влада перебуває на незвіданій території. Закон штату Вірджинія забороняє обвинувачувати шестирічну дитину як дорослого. Учневі можуть висунути звинувачення на суді в справах неповнолітніх, але мінімальний вік для ув'язнення неповнолітнього - 11 років.

Зараз дитина перебуває в медзакладі, начальник поліції Стів Дрю сказав, що влада звернулася до державної служби у справах дітей і правоохоронних органів, щоб вирішити, як діяти далі у цій справі.

Відповідальними можуть зробити батьків

Може бути так, що з наслідками стикнуться батьки дитини.

У понеділок на прессконференції влада підтвердила, що мати хлопчика легально купила зброю, і що дитина взяла її з дому. Мама відвезла хлопчика до школи в п'ятницю, в той час зброя вже лежала в його рюкзаку.

У понеділок влада не повідомила, чи будуть висунуті звинувачення батькам дитини, і не уточнила, як вони зберігали свою зброю. Шеф Стів Дрю назвав безпечні умови зберігання зброї "ключовим елементом" розслідування.

Закон Вірджинії визнає адміністративним правопорушенням ситуацію, коли зброю по необережності залишають зарядженою та незакріпленою, що може "створити загрозу життю чи здоров'ю будь-якої дитини віком до чотирнадцяти років".

Хоча закон має на меті захистити дитину від шкоди, а не заборонити дітям використовувати вогнепальну зброю для насильства, влада може спробувати застосувати його в цьому випадку, каже Роберт Лейдер, професор права з Університету Джорджа Мейсона.

За іншого сценарію штат Вірджинія "може стверджувати, що саме дії батьків безпосередньо призвели до стрілянини в учителя, і що дитина була надто маленькою, щоб приписувати їй будь-які неправомірні дії", каже Лейдер.

Кілька історій юних шкільних стрільців

Хоча насильство з використанням зброї трапляється в американських школах декілька разів на рік, ті, хто стріляє, майже ніколи не були настільки юними.

Згідно з базою даних K-12 School Shooting Database, починаючи з 1970 року 18 із 2200 шкільних стрілянин влаштували діти віком до 9 років.

Девід Рідман, дослідник, який стоїть за цим проєктом, сказав, що у випадку з "шестирічною дитиною єдиний спосіб отримати зброю - це взяти її з дому".

Один із небагатьох історичних прецедентів стрілянини в Ньюпорт-Ньюс також сколихнув націю.

У лютому 2000 року шестирічний хлопчик вистрелив і вбив свою однокласницю в початковій школі в штаті Мічиган. Перш ніж застрелити свою однолітку, Кайлу Ролланд, хлопчик сказав їй: "Ти мені не подобаєшся". Про це розповіла інша дитина, що стала свідком злочину.

Тоді прокурори дійшли висновку, що не можуть висунути звинувачення хлопчику, оскільки він був занадто малим, щоб сформувати намір вбити, писало видання MLive.

Навпаки, вони висунули звинувачення дорослим членам сім'ї, дійшовши висновку, що хлопець забрав пістолет, який був краденим, зі свого сімейного помешкання. Хлопчика передали до служби у справах неповнолітніх.

Цей випадок потрапив у заголовки національних газет і спонукав експрезидента Білла Клінтона просувати пакет реформ щодо поводження зі зброєю, відомий як "закон Кайли".

"Як багато людей мають вбити, перш ніж ми щось зробимо?" - спитав Клінтон членів Конгресу.

Більше ніж два десятиліття по тому Америка намагається ухвалити національне законодавство про безпеку зброї, за цей час в школах сталися сотні стрілянин.

Шон Холіган, директор із юридичних питань групи Giffords сказав, що у Вірджинії вже діють закони, які забороняють батькам залишати свою зброю в межах досяжності дітей.

Оскільки нового законодавства чи загальнонаціональних обмежень щодо зброї немає, людей треба рнавчати, аби "зробити їх більш відповідальними власниками зброї", каже Холіган.

"Якщо ви живете вдома з дитиною, ради Бога, замкніть свою зброю".