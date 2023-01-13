До Землі наближається зелена комета - вперше за 50 000 років

Хлоя Кім і Мадлен Галперт

BBC News

9 хвилин(и) тому

Автор фото, Dan Bartlett Підпис до фото, Викладач природничих наук на пенсії Ден Бартлетт зробив це фото біля свого будинку поблизу національного парку Йосеміті в Каліфорнії

Яскраво-зелена комета вперше за 50 000 років пролетить повз Землю та може затриматися у навколоземному космічному просторі протягом місяця.

Представники NASA заявили, що цю крижану гостю вперше помітили в березні 2022 року, коли вона перебувала на орбіті Юпітера.

У Північній півкулі, починаючи з четверга, її можна буде побачити у бінокль - виглядатиме вона як невеликий зелений відблиск.

"Комети, як відомо, непередбачувані, але якщо ця збереже поточну тенденцію яскравості, її буде легко помітити, - повідомила NASA у своєму блозі. - Цілком можливо, що у темному небі її можна буде побачити неозброєним оком".

Крижане небесне тіло під назвою C/2022 E3 (ZTF), за даними NASA, максимально наблизилася до Сонця 12 січня. А до Землі найближче буде 2 лютого.

За даними Планетарного товариства, у цей момент комета перебуватиме за 42 мільйони кілометрів від нашої планети.

"Я був зворушений"

Вчитель природничих наук на пенсії й астрофотограф Ден Бартлетт робив знімки комети зі свого будинку поблизу національного парку Йосеміті в Каліфорнії та сказав, що був зворушений тим, що побачив.

"Я вам кажу: бінокль, темне місце - і ви щось обов'язково побачите. Приводьте друзів, і ви всі побачите видовище, яке буває раз на життя", - сказав Бартлетт BBC.

З ґанку свого будинку на озері Джун у ясні ночі він робить вражаючі фотографії.

"Коли біля вас є озера чи океан, вони спричиняють плавніший потік повітря. Це означає, що зірки не так сильно мерехтять, тому ви бачите більше деталей", - пояснює він.

Для спостерігачів у Північній півкулі без телескопа комета виглядатиме як "невеличка зеленувата пляма в небі", тоді як ті, хто має телескоп, зможуть побачити вражаючий видимий хвіст комети, повідомляє Planetary Society.

Яскраво-зелене світіння буде видно у Північній півкулі на нічному небі, коли комета рухатиметься на північний захід протягом січня. Ті, хто живе в Південній півкулі, зможуть побачити її в лютому, повідомили в NASA.

Очікують, що комета не буде настільки ж видовищною, як Neowise 2020 року - найяскравіша комета, яку можна було побачити у Північній півкулі з 1997 року, заявили в NASA.

Але це все одно "чудова можливість налагодити особистий зв'язок із далекою крижаною гостею", заявили в NASA.

Кометі потрібно близько 50 000 років, щоб обернутися навколо Сонця, тому "можливість побачити її буде лише раз у житті", заявили в Planetary Society.