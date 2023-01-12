Шварценеггер з'явився у кліпі Kalush Orchestra. Що він там сказав українською

42 хвилин(и) тому

Автор фото, Фото зі сторінки Kalush Orchestra в інстаграм Підпис до фото, Ще минулого року Kalush Orchestra опублікували фото з Шварценеггером

Американський актор і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер звернувся до українців на початку нового кліпу гурту Kalush Orchestra, який переміг на пісенному конкурсі Євробаченні-2022.

На початку кліпу Шварценеггер каже: "Особливо зараз, у цей дуже важкий час. Кожен може мати мрію. І кожен може втілити її в життя".

Наприкінці кліпу він також вимовляє назву пісні українською мовою - "Щедрий вечір".

Відео знімали під час туру в США, повідомили музиканти в інстаграмі.

"Раніше на цих вулицях бігали в грі GTA - San Andreas, а тепер зробили там нашу інтерпретацію "Щедрівки". Плюс завітали до Арнольда Шварценеггера в гості", - йдеться у повідомленні.

Минулого року під час туру Північною Америкою гурт опублікував фото з Арнольдом Шварценеггером.

Кліп на пісню "Щедрий вечір" зараз посідає 23 місце у трендах українського сегменту YouTube.

У травні 2022 року гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania посів перше місце на 66-му конкурсі Євробачення.

Але через війну в Україні Євробачення-2023 відбудеться у Ліверпулі.

Друге місце посів британський співак Сем Райдер, тому конкурс вирішили перенести саме до Великої Британії.

Ліверпуль - батьківщина "Бітлз". Місто має багату музичну історію, яка щороку приваблює тисячі іноземних гостей.

Євробачення відбудеться на портовій арені M&S Bank Arena, що вміщає 11 тисяч глядачів, поряд із конференц-центром, готелями та залізничним вокзалом.

Організатори Євробачення вимагають, щоб місце проведення вміщало близько 10 тисяч глядачів, було в межах легкої досяжності від міжнародного аеропорту та мало достатньо готелів для розміщення щонайменше 2 тисяч учасників, журналістів та гостей.

Україну на цьогорічному Євробаченні представлятиме гурт TVORCHI.