Що відбувається у Соледарі і які бізнес-інтереси має Пригожин. Теленовини ВВС

50 хвилин(и) тому

У випуску 12 січня:

У Соледарі - запеклі бої, російські війська намагаються прорвати оборону.

Чи є ознаки відступу українців - репортаж кореспондента ВВС Джеймса Вотрехауза.

Ситуацію навколо Соледара аналізує військовий оглядач Іван Ступак.

Хто такий керівник приватної військової кампанії "Вагнер" Євген Пригожин - редактор Російської служби ВВС Андрій Горянов.

Німеччина надає броньовану техніку, однак рішення щодо танків досі немає.

Про значення західної військової техніки для України - професор Королівського коледжу Лондона Лоуренс Фрідман.

Полковник запасу ЗСУ Владислав Селезньов про танки.

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