Що відбувається у Соледарі і які бізнес-інтереси має Пригожин. Теленовини ВВС
У випуску 12 січня:
- У Соледарі - запеклі бої, російські війська намагаються прорвати оборону.
- Чи є ознаки відступу українців - репортаж кореспондента ВВС Джеймса Вотрехауза.
- Ситуацію навколо Соледара аналізує військовий оглядач Іван Ступак.
- Хто такий керівник приватної військової кампанії "Вагнер" Євген Пригожин - редактор Російської служби ВВС Андрій Горянов.
- Німеччина надає броньовану техніку, однак рішення щодо танків досі немає.
- Про значення західної військової техніки для України - професор Королівського коледжу Лондона Лоуренс Фрідман.
- Полковник запасу ЗСУ Владислав Селезньов про танки.
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