Як бруд зміцнює нашу імунну систему

Алесія Франко та Девід Робсон

BBC Future

32 хвилин(и) тому

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Діти обожнюють бруднитися. Калюжі притягують їх, як брудні магніти - якого б кольору не були їхнє взуття чи одяг. Але не поспішайте їм це забороняти - адже багнюка може мати суттєвий вплив на їхнє здоров'я.

"Не забруднись!" - цей заклик постійно лунав у всіх родинах, коли батьки з розпачем спостерігали, як їхні діти псують свій найкращий одяг. Незалежно від того, чи бігали вони полями, лазили по деревах чи ловили пуголовків, наприкінці дня дитячий одяг неминуче ставав коричневим.

Сьогодні багато батьків, можливо, таємно бажають, щоб їхні діти мали можливість трошки забруднитися. З розвитком урбанізму та спокусою відеоігор і соцмереж діти контактують з природою набагато рідше, ніж раніше. У багатьох просто немає можливості попорпатися у багнюці.

Безперечно, батьки мають менше клопоту з пранням - але водночас діти можуть втратити користь для здоров'я. Згідно з останніми дослідженнями, вуличний бруд містить дружні мікроорганізми, які можуть тренувати імунну систему та виробляти стійкість до низки захворювань, зокрема алергії, астми та навіть депресії та тривожності.

Їхні висновки свідчать проте, що фізичні вправи на свіжому повітрі корисні не лише через можливість вільно рухатися, але й тому, що певні природні матеріали, такі як ґрунт і бруд, також містять напрочуд потужні мікроорганізми, позитивний вплив яких на здоров'я дітей ми лише починаємо розуміти.

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Психологічне відновлення

Багато психологічних переваг ігор на свіжому повітрі вже добре відомі. Наш мозок розвивався у природних ландшафтах, і наші системи сприйняття особливо добре підлаштовані до диких відкритих просторів.

Це означає, що природа забезпечує ідеальний рівень стимуляції, який, як вважають, допомагає зарядити мозок, коли він втомився та легко відволікається. Підтримуючи цю теорію, одне дослідження 2009 року показало, що діти з синдромом дефіциту уваги і гіперактивності (СДУГ) краще концентруються після 20-хвилинної прогулянки в парку, ніж 20-хвилинної прогулянки вулицями міста.

Як виглядає, близькість до трави та дерев позитивно вплинула на їхній мозок. Автори рекомендували використовувати такі "дози природи" як безпечний і доступний спосіб підтримки дітей із СДУГ, поряд з іншими засобами.

Окрім цих відновлювальних ефектів, ігри на свіжому повітрі також забезпечують навчання. Наприклад, за словами Франческо Вітрано, дитячого нейропсихіатра, психотерапевта та викладача Університету Палермо, процес формування та розминання матеріалів, таких як бруд або пісок, може допомогти дітям розвинути взаємодію почуттів і рухів, відому як сенсомоторний розвиток. Це дозволяє дитині поступово розуміти сигнали свого тіла.

Такі заняття - поза домом чи класом - також можуть допомогти дітям упоратися з емоціями, які важко опанувати в інших середовищах. Так звана "піщана терапія", яка передбачає використання піску та мініатюрних фігурок для вираження думок і почуттів, широко використовується для дітей, яким важко висловити свій емоційний стан.

Коли йдеться про фізичне здоров'я дитини, найбільш очевидною перевагою ігор на свіжому повітрі є фізичні вправи. Згідно з дослідженням під керівництвом Елізабет Гершофф, професорки людського розвитку та сімейних наук з Техаського університету в Остіні, США, дитині легше розвивати силу та витривалість на великому відкритому просторі, що призводить до зниження ризику ожиріння.

Однак останні відкриття свідчать про те, що гра в природному середовищі може мати безліч інших переваг - і секрет може міститися саме у багнюці.

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Старі друзі

Нове дослідження пропонує по-новому поглянути на "гігієнічну гіпотезу", вперше висунуту наприкінці 1980-х років. Згідно з цією ідеєю, значне зменшення дитячих інфекцій протягом 20-го століття мало небажаний побічний ефект на імунну систему людей, що призвело до того, що вони стали надмірно реагувати на найменшу стимуляцію.

Вважалося, що результатом стало зростання астми, сінної лихоманки та харчової алергії.

Багатьом вченим зараз не подобається термін "гігієнічна гіпотеза", оскільки він, як виглядає, шкодить таким важливим звичкам, як миття рук. Вони також заперечують думку про те, що інфекції самі по собі корисні для дітей.

"Вона [гіпотеза] була досить проблематичною з точки зору охорони здоров'я", - каже Крістофер Лоурі, професор інтегративної фізіології та директор лабораторії поведінкової нейроендокринології в Університеті Колорадо, США.

Натомість зараз ключовими вважаються неінфекційні мікроорганізми - а не ті, від яких діти дійсно хворіють.

Ці "старі друзі" були поряд протягом більшої частини нашої еволюції. Вони здебільшого нешкідливі та навчають імунну систему сповільнювати свою активність, а не надмірно реагувати на будь-якого потенційного шкідника.

Важливо, що наш організм зустрічається з цими старими друзями щоразу, коли ми проводимо час на природі. Зі збільшенням урбанізації та зменшенням кількості ігор на свіжому повітрі багато дітей зараз не мають такого досвіду. А це означає, що їхня імунна система чутливіша до будь-якої загрози та, швидше за все, перенапружується.

Різні дослідження підтверджують цю ідею. Люди, які виросли на фермах, як правило, менш схильні до розвитку астми, алергії або аутоімунних розладів, таких як хвороба Крона - очевидно, завдяки тому, що вони в дитинстві познайомилися з різноманітнішими організмами в сільському середовищі, що сприяло ефективнішому регулюванню імунної системи.

Вважають, що більша частина здорової стимуляції, яку забезпечують ці мікроорганізми, надходить через травну систему - тепер добре відомо, що дружні мікроби в кишківнику можуть покращити наше здоров'я різними способами. Але вони також можуть діяти через шкіру, вважає Мішель Антонеллі, лікар із Реджіо-Емілії, Італія, який досліджував, як грязелікування може впливати на здоров'я.

Зовнішній шар нашого тіла містить багато видів мікробів, каже він, і люди з такими захворюваннями, як атопічний дерматит (поширена форма екземи) і псоріаз, судячи з усього, мають меншу популяцію цих мікробів. Мікробне різноманіття, як виглядає, пов'язане навіть із такими захворюваннями, як артрит.

"Ці мікроорганізми можуть відігравати важливу роль у багатьох серйозних хронічних захворюваннях", - каже він.

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Здорове тіло, здоровий дух

Найдивовижніше те, що дружні мікроби з довкілля можуть навіть пом'якшити реакцію організму на стрес.

Коли ми відчуваємо вразливість і загрозу, імунна система починає викликати запалення в тілі. Оскільки запалення є одним із перших засобів захисту від інфекції, ця реакція розвинулась як спосіб підготувати організм до потенційної фізичної травми від загрози, з якою ми зіткнулися, але вона не приносить користі у випадку стресів, з якими стикається більшість людей сьогодні.

Примітно, що люди, які провели більшу частину свого дитинства в сільській місцевості, як правило, демонструють більш приглушену реакцію на стресові події, такі як публічні виступи, зі зниженою експресією запальних молекул, таких як інтерлейкін 6, порівняно з тими, хто виріс у містах.

Це справджувалося навіть тоді, коли вчені враховували інші фактори, такі як їхній соціально-економічний статус.

Це може мати серйозні наслідки для довгострокового здоров'я, оскільки хронічне запалення організму може сприяти виникненню низки захворювань. Схоже, що це може підвищувати ризик депресії.

"Люди, які виросли в містах, є свого роду "ходячими бомбами уповільненої дії" з точки зору запалення", - каже Лоурі, який був співавтором статті.

"Помітний ефект"

Оскільки продовжують надходити свідчення, що підтверджують "гіпотезу старих друзів", деякі дослідники почали ідентифікувати конкретні організми, які можуть мати ці переваги, і способи, якими вони викликають позитивні зміни.

Лоурі особливо зацікавився Mycobacterium vaccae, яку часто можна знайти в ґрунті. Коли впливу M. vaccae зазнавали миші, вони виявляли посилену активність регуляторних Т-клітин, які допомагають стримувати імунну активність, зокрема запальні реакції. Як виглядає, це також зробило їх більш стійкими до стресових подій, таких як потенційна конфронтація з іншою, більш агресивною мишею.

"Ми бачимо дуже помітний ефект на стійкість до стресу навіть через місяць після останньої ін'єкції", - каже Лоурі.

Звичайно, миші - це не людські діти, але це дослідження дає деякі підказки щодо ролі певних мікроорганізмів.

Деякі вчені також зацікавилися роллю гельмінтів - паразитів, що живуть у ґрунті, таких як аскариди - головним чином через імунну відповідь, яку вони викликають у своїх господарів.

Люди, які були заражені гельмінтами, мають менший ризик запальних захворювань кишківника, таких як хвороба Крона. Під час деяких випробувань пацієнтів намагалися навмисно заразити личинками цих паразитів, але їхній успіх був неоднозначним.

Однак під час застосування таких методів лікування слід враховувати потенційні небажані побічні ефекти наявності глистів. Не кажучи вже про очевидне неприйняття багатьма людьми необхідності свідомо ввести у свій організм гельмінта.

Однак є й більш приваблива альтернатива - Антонеллі припускає, що багато спа-терапій, включно з грязьовими ваннами та ваннами з термальною мінеральною водою, можуть покращити наше здоров'я, завдяки контакту корисних мікроорганізмів зі шкірою. Багато їхніх видів можуть давати користь, зокрема Staphylococcus epidermidis, який має протизапальну дію.

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Дітей до природи, природу - до дітей

Враховуючи важливість раннього контакту з дружніми бактеріями, багато вчених досліджують практики, які сприяють більшому контакту з природою в дитинстві. Антонеллі каже, що так зване "лісове купання" - спокійні медитативні прогулянки лісом - покращує стан, наприклад, у дітей і підлітків з атопічним дерматитом. Торкаючись до листя та ґрунту, вони можуть підхоплювати дружні мікроорганізми, які збагачують мікробіоми їхньої шкіри, каже він.

Тим часом амбітний проєкт у Фінляндії приносить природу безпосередньо до дітей. У чотирьох дитячих садках дослідники замінили асфальт і гравій на шкільному подвір'ї ґрунтом і рослинністю, взятими з бореального лісу. Також їм видали ящики для садівництва.

"Це спонукало до подальших контактів [з природою]", — каже Акі Сінкконен з Гельсінського університету, співавтор статті, який спеціалізується на мікробіомі грязі.

Через місяць у дітей з'явилися ознаки підвищеної мікробної різноманітності на шкірі та в кишківнику, а також покращилася імунна функція. Наприклад, у них було більше тих регуляторних Т-клітин, які допомагають пом'якшити реакцію організму на нешкідливих чужинців. Також у них зросла частка протизапальних молекул у плазмі крові, що знову ж таки вказує на краще відрегульовану імунну систему.

У майбутньому Сінкконен сподівається перевірити довгострокові наслідки цих змін: "Я думаю, що вони повинні призвести до зниження захворюваності людей - це наша гіпотеза".

"Брудні кухні"

Враховуючи відомі психологічні переваги, багато дитячих садочків і шкіл вже заохочують більший контакт з природою - за допомогою уроків на свіжому повітрі, регулярних прогулянок на природі та створення так званих "брудних кухонь", які заохочують дітей гратися в бруді.

"У багатьох дитячих садках і школах зростає усвідомлення того, що діти мають менше відкритих просторів для ігор", - каже Маріліса Модена, архітекторка, яка спеціалізується на проєктуванні шкіл, і засновниця Zeroseiplanet, італійського дослідницького та навчального центру, який зосереджується на перевагах ігор на свіжому повітрі.

"І ми шукаємо способи відновити ті види діяльності, які приблизно 50 років тому були звичною справою для дітей", - додає вона.

За словами Модени, більший інтерес до ігор на свіжому повітрі виник у Північній Європі, але зараз він поширюється на багато інших країн.

Завдяки майбутнім дослідженням можна буде збагатити ґрунт у присадибних садах і на шкільних подвір'ях найкориснішими організмами. Поки що батькам і вчителям, можливо, доведеться працювати з тим, що є.

Зокрема, економічно вигідними та займати мало місця можуть так звані "Брудні кухні". Все, що для цього потрібно - це старий стіл і кілька каструль, наповнених сумішшю землі та води. Складніші варіанти можна обладнати шафами та ящиками з камінням, піском і рослинністю.

І поки маленькі брудні кухарі бавитимуться, вони, можливо, вдосконалюватимуть свій розум і оптимізуватимуть свою імунну систему, що принесе потенційні переваги на місяці чи навіть роки наперед.