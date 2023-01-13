Вкрасти алкоголь у сусіда. Актор Езра Міллер визнали провину, але уникли в'язниці

24 хвилин(и) тому

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Американський актор Езра Міллер визнали себе винним у незаконному проникненні в будинок сусіда в рамках угоди з обвинуваченням, щоб уникнути в'язниці.

Зірці "Фантастичних звірів" і "Ліги справедливості" загрожувало можливе ув'язнення за звинуваченням у крадіжці зі зломом, яке тепер із них зняли.

30-річні Міллер, які використовують щодо себе займенник "вони", постали перед судом у Беннінгтоні, штат Вермонт, у п'ятницю.

Тепер вони перебуватимуть на випробувальному терміні протягом року, мають заплатити штраф у розмірі 500 доларів і відмовитися від алкоголю.

Міллер також мають проходити вибіркові тести на наркотики та продовжувати отримувати психологічну допомогу.

Їм інкримінували проникнення в будинок неподалік від місця проживання та крадіжку з кухні пляшок алкоголю в травні минулого року.

Актор, який грає Флеша у фільмах DC Comics, спочатку не визнав себе винним у крадіжці зі зломом, а також у незаконному проникненні, але перше звинувачення з нього зняли в обмін на визнання провини щодо другого.

У своїй заяві адвокат Міллера повідомив американським ЗМІ: "Сьогодні вранці Езра Міллер визнали себе винним у незаконному проникненні у Верховному суді Вермонта та прийняли умови, висунуті судом".

"Езра хотіли би подякувати суду та громаді за їхню довіру та терпіння протягом цього процесу, і хотіли би ще раз відзначити любов і підтримку, яку вони отримали від своєї сім'ї та друзів, які продовжують бути життєво важливою частиною їхнього психічного здоров'я".

Актор раніше вже потрапляв до низки резонансних інцидентів, зокрема його двічі арештовували на Гаваях у 2022 році.

Пізніше їх звинуватили в хуліганстві, домаганнях і нападі другого ступеня.

Вони не заперечували звинувачення в нападі та сплатили штраф у розмірі 500 доларів США і 30 доларів судових витрат. Пізніше звинувачення в домаганнях було відхилено.

Актор має знятися у фільмі "Флеш" студії Warner Bros, першому сольному фільмі про супергероя, який має вийти пізніше цього року.