Дніпро: 35 загиблих, людей досі шукають під завалами

1 година тому

Автор фото, ДСНС України

Удень 14 січня під час чергового масованого обстрілу Росією України одна з ракет влучила у дев'ятиповерховий житловий будинок у Дніпрі й повністю зруйнувала одну з його секцій.

За останніми даними, на місці вибуху знайшли тіла 35 загиблих, зокрема двох дітей. Розбір завалів і пошуки тих, хто вижив, тривають, і є побоювання, що кількість жертв може зрости.

Всю ніч на місці вибуху тривали рятувальні роботи. 39 людей врятували з-під завалів, зокрема шістьох дітей. Поранення отримали 75 людей, з них 14 дітей.

"Вже майже 40 годин триває рятувально-пошукова операція у Дніпрі. Вночі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки ще кількох загиблих. На цей час ворожа атака забрала життя 35 мешканців будинку. Серед них двоє дітей", - написав голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у телеграмі у понеділок вранці.

Поліція та рятувальники продовжують пошуки зниклих безвісти - це щонайменше 35 людей, додав голова адміністрації.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, "Є хто живий?" У Дніпрі під завалами знаходять людей

Удар стався у вихідний день, коли багато мешканців були вдома.

Внаслідок вибуху ракети Х-22 з бойовою частиною вагою близько тонни було повністю зруйновано цілу секцію багатоквартирного житлового будинку.

За інформацією військових експертів, подібні ракети призначені для знищення великих надводних цілей у відкритому морі і при використанні для ураження наземних об'єктів мають надзвичайно низьку точність, але при цьому величезну руйнівну силу.

За словами заступника голови Офісу президента Україн Кирила Тимошенка, російська ракета повністю зруйнувала один під'їзд - 72 квартири, де проживало до 200 осіб, серед яких близько 50 дітей. Загалом у 16-під'їзному будинку було близько 1700 мешканців.

Автор фото, Валентин Резніченко\Telegram

"Весь будинок без електрики, газу, без вікон. Фактично потрібно забезпечити житлом понад 1000 осіб", - зазначив Тимошенко.

"Сьогодні весь день отримую доповіді з Дніпра. Там триває розбір завалів. Залучені всі необхідні служби. Дякую всім, хто здійснює рятувальну операцію! Боремося за кожну людину! Рятувальна операція триватиме стільки, скільки буде хоч найменший шанс урятувати життя", - заявив у своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

Президент України також прокоментував мовчання російських ЗМІ та знаменитостей щодо удару по житловому будинку в Дніпрі.

"Ваше боягузливе мовчання, спроба "перечекати" те, що відбувається, закінчаться лише тим, що якось ці ж терористи прийдуть і за вами. Зло дуже чутливе до боягузливості. Зло завжди запам'ятовує тих, хто його боїться чи намагається сторгуватися. І коли воно прийде за вами, не буде кому вас захищати", - заявив Зеленський.

Автор фото, ДСНС України

Тим часом російське міністерство оборони стверджує, що 14 січня було завдано ракетного удару "по системі військового управління України та пов'язаними з нею об'єктами енергетики"."Всі призначені об'єкти вражені. Мета удару досягнута", - йдеться в офіційному повідомленні міноборони.

Обстріл житлового будинку російські офіційні особи не коментували.

Про влучання у будинок стало відомо увечері в суботу. На той момент Росія вже кілька годин вела черговий обстріл території України.

Українські рятувальники опублікували кадри роботи пожежників та медиків.

Ракета Х-22

Представник українських ВПС Юрій Ігнат через кілька годин після влучання ракети у багатоповерхівку заявив, що це була російська ракета X-22, випущена бомбардувальником Ту-22М3.

"Ракета з бойовою частиною 950 кілограмів, яку називають "вбивцею авіаносців", призначена для знищення авіаносних груп у морі, вона може оснащуватися ядерною частиною. І такою ракетою б'ють по густонаселеному місту, де люди..." - сказав він у телеефірі.

Росія вже застосовувала X-22 під час обстрілів України.

"Така ракета влучила кілька місяців тому у торговий центр у Кременчуці", - повідомив Ігнат.

Наприкінці червня внаслідок влучання ракети у торговий центр, як повідомляла влада, загинули та зникли безвісти 22 людини. Міноборони Росії стверджувало тоді, не називаючи тип ракети, що удару "високоточною зброєю" нібито завдали по складу боєприпасів.

Збройні сили України не мають вогневих засобів, здатних збивати ракети Х-22, заявив пізніше командувач українських ВПС Микола Олещук.

"Жодних сумнівів, що це була саме ракета Х-22, немає, - заявив він. - У збройних силах України немає вогневих засобів, здатних збивати цей тип ракет. З початку військової агресії Росії по території України було випущено понад 210 ракет цього типу. Жодна не збита засобами протиповітряної оборони".

Повітряні сили таким чином спростували заяву радника голови офісу президента України Олексія Арестовича про те, що ракета над Дніпром нібито була збита силами ППО.

Згодом Арестович і сам спростував свої слова, пояснивши їх перевтомою, недосипанням, відсутністю часу для перевірки інформації та довірою до слів товариша, який колись служив у військах ППО.

Автор фото, STR/EPA-EFE/REX/Shutterstock

Х-22 "Буря" (за класифікацією НАТО - AS-4 Kitchen) - це надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності. Перша її модифікація надійшла на озброєння радянської армії ще 1968 року.

Цю ракету називають "убивцею авіаносців", оскільки спочатку її розробляли для ураження саме цих цілей. Однак у Х-22 безліч модифікацій, і яка саме була застосована, у ЗСУ не уточнили.

У Дніпрі оголосили триденну жалобу за загиблими.