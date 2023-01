"Я варта двох 22-річних". Пісня Шакіри про ексчоловіка б'є рекорди

Відео на пісню Out of Your League за 24 години переглянули понад 63 мільйони разів, що зробило його найпопулярнішою латиноамериканською піснею за такий період.