"Я варта двох 22-річних". Пісня Шакіри про ексчоловіка б'є рекорди

26 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Шакіра розійшлася з Піке після понад 10 років спільного життя

Пісня Шакіри про експартнера та батька двох її синів Жерара Піке, який зраджував їй, б'є рекорди на YouTube.

Відео на пісню Out of Your League за 24 години переглянули понад 63 мільйони разів, що зробило його найпопулярнішою латиноамериканською піснею за такий період.

45-річна Шакіра розійшлася з колишнім футболістом "Барселони", 35-річним Жераром Піке, у 2022 році. Вони були разом понад 10 років.

Пара має двох спільних дітей.

ВВС попросила Піке про коментар.

Ця чотирихвилинна іспаномовна пісня - перша спільна робота Шакіри та Гонсало Хуліана Конде, аргентинського продюсера та діджея, більш відомого як Bizarrap.

Тепер Шакіра приєдналася до списку латиноамериканських виконавців, які побили рекорди YouTube, включаючи J Balvin, Луїса Фонсі та Дедді Янкі.

Це не перша пісня Шакіри про розставання. Три місяці тому вийшов трек Monotonia, але це радше була пісня про розбите серце, ніж про помсту.

У цьому треку Шакіра співає про нову, нібито 23-річну партнерку Піке.

Вона співає, що "варта двох 22-річних" і що покинувши її заради цієї жінки, Піке наче обміняв "Ferrari на [Renault] Twingo" або годинник "Rolex на Casio".

"Я була не з твоєї ліги і тому ти разом із кимось, хто такий же, як ти", - йдеться у приспіві.

Колумбійська співачка також згадує про свою сварку з іспанською владою, яка стверджує, що вона не сплатила 14,5 мільйонів євро податку на прибуток.

Шакіра співає, що Піке покинув її, коли все це відбувалося.

Ексдружина футболіста критикує його. Співає про те, що Піке проводить більшість часу в спортзалі, але "твоєму мозку, можливо, теж треба тренуватися".

Жерар Піке поки що не коментував у соцмережах, що думає про цю пісню, але написав про свій новий проєкт King's League.

Коли вони розлучилися торік у червні, пара опублікувала заяву, зазначивши, що вони зосереджені на спільному вихованні дітей - 9-річного Мілана та 7-річного Саші.