ЗСУ відступили із Соледара: "Задля збереження життя особового складу"

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Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Зруйнований росіянами будинок у Соледарі. Фото зроблене у листопаді 2022 року

Збройні сили України повністю відійшли від населеного пункту Соледар Донецької області.

Про це ВВС News Україна повідомив речник східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

"Задля збереження життя особового складу Сили оборони відійшли від Соледару і закріпилися на заздалегідь підготовлених рубежах оборони. Оборонці Соледару створили справжній подвиг не зважаючи на перевагу ворога у 3-5 разів, потужно тримали свої позиції. Вони завдали ворогу величезні втрати в особовому складі, які можна порівняти з втратами агресора в двох чеченських війнах", - повідомив Череватий.

За його словами, ЗСУ виконали основне завдання: не дали системно прорвати лінію фронту на Донецькому напрямку та увійти в тил, а потім рухатися на оперативний простір.

"Вибили максимально сили, насамперед живу силу особового складу, виснажили ворога", - сказав він згодом "Суспільному".

За словами Череватого, лінію фронту в Соледарі вирівняли: ні оточення, ні взяття в полон українських військових не було.

"Це війна. Кожен воєначальник ухвалює рішення з урахуванням максимальної вигоди для своїх військ. Ми не можемо собі дозволити таку розкіш, яку дозволяє наш ворог, просто кидати бійців на вбивство. Намагаємося маневрувати, бити вогнем, застосовувати тактику малих груп, щоб максимально виснажити ворога. ", - зазначив Череватий.

Він додав, що РФ хоче привернути увагу до "маленького міста Соледар на тлі того, що раніше ворог зазнав суттєвих поразок на Київщині, під час харківської операції, лиманської та херсонської".

Початок відступу

Росіяни ще 10 січня почали заявляти, що повністю заволоділи Соледаром. Згодом, 13 січня, про повне захоплення містечка відзвітувало російське міністерство оборони. Український генштаб цю інформацію спростовував і заявляв, що там точаться бої.

Російська армія почала просування на Бахмут ще влітку 2022 року, в наступі активну участь брали бійці приватної військової компанії "Вагнер". Проте захопити це велике місто росіяни так і не змогли.

На початку січня 2023 року посилилися бої за містечко Соледар, розташоване за 20 км на північний схід від Бахмута. Росіяни спрямували туди основний удар і називали його захоплення ключем для подальшого оточення Бахмуту.

Соледар ще рік тому мав населення близько 10 тисяч людей, там працював основний постачальник солі України та всього регіону.

Роль Бахмута зросла

Захоплення Соледара ще більше ускладнить ситуацію в Бахмуті. Для Росії важливо взяти це велике місто і далі отримати можливість продовжити наступ на велику агломерацію міст Костянтинівка-Слов'янськ-Краматорськ.

В останні тижні ситуація у Бахмуті суттєво ускладнилась, адже після взяття Соледара росіяни продовжують наступ на бахмутському напрямку.

Бої за Бахмут та Соледар показали, що російським силам надзвичайно важко брати великі міста Донбасу, адже зараз їхня перевага в артилерії над ЗСУ суттєво зменшилась. Проте Росія і досі заявляє мету захопити усю Донецьку область.

Як вказував у своєму звіті військовий експерт Костянтин Машовець, загальна ситуація в районі Соледару навіть у разі взяття росіянами виглядатиме не дуже сприятливо.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Українські військові на позиціях поблизу Бахмута, 8 січня

За його словами, за Соледаром існує достатньо підготовлена та потужна лінія оборони ЗСУ, а південно-східна частина міста, куди зайшли штурмові загони "вагнера", достатньо ефективно прострілюється засобами ураження ЗСУ.

Також на північний захід від міста рівень місцевості поступово підвищується, тому позиції ЗСУ займатимуть панівне положення стосовно місцевості, по якій росіяни намагаються організувати штурмові дії.

"Навіть якщо допустити, що українське командування ухвалить рішення про повний відхід з району Соледару, це жодним чином не наблизить російські війська до "омріяної мети" - повного блокування з півночі міста Бахмут", - раніше заявляв Машовець.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Українські військові на дорозі поблизу Бахмута, 8 січня