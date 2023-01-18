Монастирський загинув в авіакатастрофі у Броварах

Монастирський

Автор фото, Уніан

Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що 18 січня у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.

За повідомленням голови Київської ОВА Олексія Кулеби, станом на 10.30 відомо про 18 загиблих, у тому числі 3 дітей.

29 людей поранено, серед яких 15 дітей.

Як раніше повідомляла поліція Київщини, гвинтокрил впав біля дитячого садка. На місці спалахнула пожежа, людей почали евакуювати.

Автор фото, Уніан

Підпис до фото,

Монастирський разом із своєм заступником Єніном

Напередодні речник Повітряних сил Юрій Ігнат в коментарі телеканалу "Апостроф" повідомив, що це був гвинтокрил ДСНС, який виконував свої завдання.

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