Монастирський загинув в авіакатастрофі у Броварах
Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що 18 січня у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.
За повідомленням голови Київської ОВА Олексія Кулеби, станом на 10.30 відомо про 18 загиблих, у тому числі 3 дітей.
29 людей поранено, серед яких 15 дітей.
Як раніше повідомляла поліція Київщини, гвинтокрил впав біля дитячого садка. На місці спалахнула пожежа, людей почали евакуювати.
Напередодні речник Повітряних сил Юрій Ігнат в коментарі телеканалу "Апостроф" повідомив, що це був гвинтокрил ДСНС, який виконував свої завдання.
Новина оновлюється...
Денис Монастирський - новий міністр внутрішніх справ. Що про нього відомо
Денис Монастирський ніколи не працював у МВС. Водночас, його пов'язували з Аваковим, хоч сам він це спростовує. Що ще відомо про нового міністра та чому його підтримали в ОП?