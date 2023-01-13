Резніков про членство України в НАТО і контрнаступ. Бої за Соледар. Випуск новин ВВС 13.01.2023

1 година тому

У випуску 13 січня:

Росія заявила про "повне захоплення" Соледара. Українська влада цього не підтверджує. Натомість каже: за місто тривають бої .

Інтерв'ю із міністром оборони Олексієм Резніковим. Про західну зброю для України, про контрнаступ та про ситуацію на фронті.

Колишній посадовець НАТО - Джеймі Шей коментує заяви Резнікова щодо членства України в НАТО.

Запорізький напрямок може стати найгарячішим на фронті? Розбираємось разом із кореспондентом ВВС Олегом Чернишом.

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