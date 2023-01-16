Ракетний удар по Дніпру. Нова допомога від Британії. Теленовини ВВС

У випуску 16 січня:

  • У Білорусі розпочалися спільні із Росією навчання військової авіації.
  • Яка мета цих військових навчань? Аналізує експерт Павло Лакійчук.
  • Росія вдарила ракетою по житловому будинку в Дніпрі. Людей досі шукають під завалами.
  • Британія обіцяє новий пакет допомоги Україні.
  • Чому ж українські військові не змогли збити ракету X-22, що влучила у будинок? Коментує військовий експерт Дмитро Снєгирьов.
  • Західна зброя на фронті. Репортаж з Донбасу.
  • Міністер оборони Німеччини Крістін Ламбрехт пішла у відставку. Чому?
  • У Непалі розбився пасажирський літак.

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