У Швеції "повісили" опудало Ердогана, який блокує вступ країни в НАТО

26 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Президент Туреччини ще не схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО

У Стокгольмі протестувальники повісили на ліхтарі опудало президента Туреччини. Прем'єр Швеції заявив, що цим "трюком" вони намагалися зірвати заявку країни на вступ до НАТО.

Туреччина все ще має схвалити заявку Швеції на членство в НАТО - за це вона поставила умову, щоб Стокгольм ужив заходів щодо груп, яких Туреччина описує як терористів, включно з тими, кого вона звинуватила в створенні опудала.

Шведський міністр назвав трюк із опудалом жалюгідним, але Туреччина сказала, що засудження недостатньо.

Фото повішеного опудала президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана біля мерії Стокгольма опублікувала в середу прокурдська група під назвою Шведський комітет солідарності за Рожаву (це частина північно-західної Сирії, відома як Сирійський Курдистан).

Активісти натякнули, що хочуть згадати про повішення фашистського диктатора Італії часів війни Беніто Муссоліні. Вони закликали Ердогана "скористатися шансом піти у відставку зараз, щоб не опинитися догори ногами на площі Таксім".

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу поклав провину за цей трюк на Робітничу партію Курдистану (РПК) і YPG (загони народної оборони, відомі як національна армія Сирійського Курдистану), яких Анкара називає терористичними групами.

Швеція пообіцяла дистанціюватися від обох угруповань, щоб заручитися підтримкою Туреччини для своєї заявки на вступ до НАТО, яка зіштовхнулася з місяцями затримок.

Туреччина заявляла, що новий правоцентристський коаліційний уряд Швеції, який підтримує ультраправа партія, є "більш рішучим", і з ним легше працювати, ніж з попереднім, однак протест викликав обурення.

Чавушоглу заявив державним ЗМІ, що у Швеції був вибір: або "закрити на це очі та схилитися перед цим", або виконати свої обіцянки вжити заходів проти "терористичних груп".

Автор фото, The Swedish Solidarity Commitee for Rojava Підпис до фото, Відповідальність за акцію протесту біля мерії Стокгольма взяло на себе прокурдське угруповання

Через інцидент Туреччина викликала посла Швеції та скасувала візит спікера шведського парламенту до Анкари.

Прокурори у Стамбулі почали розслідування, повідомляє інформагентство Anadolu.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що акція є диверсією проти вступу країни в НАТО та є небезпечною для національної безпеки.

Він сказав TV4, що це "надзвичайно серйозно" - влаштовувати "таку собі імітацію страти іноземного демократично обраного лідера" в такій країні, як Швеція, що має історію резонансних політичних вбивств.

Але член прокурдської групи, що стоїть за цим трюком, сказав шведській газеті Dagens Nyheter, що активісти намагалися відстояти шведську демократію, яку "саботував" Крістерссон.

Активіст додав, що Туреччина не відреагувала так, як мала була б відреагувати демократична країна.