Зеленський хоче приїхати в ООН перед 24 лютого - МЗС

1 година тому

Автор фото, BRENDAN SMIALOWSKI

Президент Володимир Зеленський хоче особисто відвідати ООН, щоб виступити на Генасамблеї напередодні річниці вторгнення Росії в Україну 24 лютого, заявила заступниця керівника українського МЗС Еміне Джапарова.

"Наш президент хотів би приїхати, у нього є воля, намір приїхати, але все ще є питання, чи буде ситуація з безпекою, яка дозволить йому приїхати", - сказала вона в інтерв'ю агентству AP.

Вона пояснила, що доля поїздки залежить від ситуації на землі та попередження української розвідки про те, що Росія "планує серйозний наступ у лютому".

Тобто поки що точно невідомо, відбудеться ця поїздка чи ні. Рішення ще не ухвалено, каже речник МЗС Олег Ніколенко.

Якщо Зеленський таки приїде в ООН, це може бути його друга поїздка за межі України після повномасштабного вторгнення.

Вперше він виїхав із країни 21 грудня, щоб зустрітися у Вашингтоні з президентом Джо Байденом і членами Конгресу. Наміри такої поїздки приховували до останнього.

Як повідомляв раніше посол України в ООН Сергій Кислиця, на 23 лютого Генасамблея запланувала дебати високого рівня щодо війни в Україні, після яких 24 лютого відбудеться міністерське засідання Ради безпеки ООН.

Чого Зеленський хоче досягти в ООН

Україна хоче, щоб Асамблея прийняла одну з двох резолюцій перед річницею вторгнення, пояснює Джапарова.

Один документ підтримає формулу миру президента Зеленського з десяти пунктів, де йдеться про відновлення територіальної цілісності України та виведення російських військ.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Треба діяти крок за кроком, вважає Джапарова

Прийняття іншої резолюції означатиме підтримку трибуналу для переслідування злочинів агресії, що дозволить притягнути Росію до відповідальності за неспровоковане вторгнення.

"Треба діяти крок за кроком, - сказала Джапарова в інтерв'ю AP. - Ще питання, що буде першим… Я думаю, що ми дізнаємося дуже скоро, протягом найближчого тижня або двох".

Наприкінці грудня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив AP, що Україна хоче проведення мирного саміту до кінця лютого в ООН за участю генсека Антоніу Гутерріша як посередника.

Заступниця генсека ООН з політичних питань Розмарі ДіКарло каже, що скоро буде перша річниця війни, а кінця бойовим діям так і не видно, пише агентство Інтерфакс-Україна.

"Але всі війни закінчуються, і ця також. Україна, Росія, світ не можуть дозволити цій війні тривати. Генсек готовий допомогти сторонам покласти кінець цьому безглуздому, невиправданому конфлікту на основі Статуту ООН та міжнародного права", - сказала ДіКарло, виступаючи на засідання Радбезу ООН, присвяченому Україні.

Переважає "логіка військової поведінки, і можливостей для діалогу поки що дуже мало, якщо вони взагалі є", цитує ДіКарло російська газета "Коммерсант".

Як реагує Росія в ООН

Постійний представник Росії при ООН Василь Нєбєнзя на засіданні Радбезу повторив мантру Кремля про те, що "спеціальна військова операція" закінчиться після досягнення її цілей, і відкинув ініціативу України про проведення "саміту мира".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Зала ООН під час виступу російського представника

"У Києві не приховують, що мир по-українськи - це капітуляція Росії, яку має зафіксувати міжнародна спільнота. Саме тому пан Кулеба, висуваючи свою мирну пропагандистську пустушку, відразу обмовився, що участі Росії в так званому саміті не передбачається", - цитує Нєбєнзю агентство ТАСС.

Еміне Джапарова на засіданні Радбезу ООН закликала "всі відповідальні держави" підтримати українську формулу миру.