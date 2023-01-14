Нова масована атака Росії на Україну: тривога, працює ППО

25 хвилин(и) тому

Автор фото, МВС України Підпис до фото, ППО вже працює

Вдень у суботу Росія розпочала нову масовану атаку на Україну. Тривога лунає у всіх областях, на Миколаївщині та Одещині вже працює ППО.

"Перші ракети над Україною. Надіюся, що помиляюся", - написав керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму телеграм-каналі. Згодом він додав, що не помилився, і ППО на Миколаївщині, вже "відкрила рахунок". Тобто почала збивати ракети.

Кореспонденти "Суспільного" пишуть про звуки вибухів в Одесі. Районна військова адміністрація заявляє про роботу ППО над Одеським районом.

"Суспільне" на Віниччині теж повідомляє про звуки вибухів. Поки що неясно, прильоти це чи ППО.

Перед тим губернатор Сергій Борзов попереджав, що на Вінницьку область з півдня летять ракети.

Ранкова атака на Київ

Зранку 14 січня мешканці Києва вже чули низку вибухів у місті і на околицях. Після цього, близько 9:40, оголосили повітряну тривогу, й влада повідомила про ракетну атаку на місто.

Міська військова адміністрація столиці заявила, що ракета влучила в "об'єкт інфраструктури".

Автор фото, REUTERS/Valentyn Ogirenko Підпис до фото, Наслідки атаки на Київщину

Як зазначають київські кореспонденти ВВС News Україна, вибухи пролунали ще перед оголошенням повітряної тривоги. Можливо, Росія використала балістичні чи гіперзвукові ракети, які важко "засікти" українській протиповітряній обороні.

Після цього військові адміністрації в різних регіонах попередили, що росіяни готуються до нового масового удару в цей же день. Кім повідомляв, що в повітря російська армія начебто підняла 17 літаків стратегічної авіації Ту.