Чим Росія обстрілювала Україну 14 січня

29 хвилин(и) тому

Автор фото, ДТЕК Підпис до фото, Росіяни влучили у турбінне відділення енергоблоку ТЕС Зруйнувано один з енергоблоків

ППО знищила 25 із 38 російських ракет різних типів, звітують Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема, 18 крилатих ракет повітряного та морського базування Х-101/Х-555 та "Калібр", а також сім керованих авіаційних ракет Х-59.

Ті ракети, які не знищили, судячи з повідомлень місцевої влади, вразили критичну інфраструктуру та дев'ятиповерхівку в Дніпрі, де станом на 21:00 вже 5 людей загинули і 60 поранені.

Через російські удари одна ТЕС ДТЕК припинила роботу, є прильоти по інфраструктурі в Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях.

У різних містах застосовували аварійні відключення. Як повідомив у вечірньому зверенні президент Володимир Зеленський, найскладніша ситуація зі світлом на Харківщині та в Київщині.

За повідомленнями МВС Молдови, під час масової російської атаки уламки ракети (але поки що неясно, чиєї) виявили на території Молдови.

Що саме летіло в Україну?

Після того, як по всіх областях України пролунала повітряна тривога, про роботу ППО почали повідомляти у різних регіонах.

Повітряни сили кажуть, що приблизно о 13:00 росіяни запустили високоточні крилаті ракети Х-101/Х-555 із восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря, та "Калібри" з надводних кораблів та підводних човнів з акваторії Чорного моря.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, У Дніпрі росіяни влучили в багатоповерхівку: зруйновано цілий під’їзд

Ці ракети націлили на критичну інфраструктуру, пояснив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Усього - 23 крилаті ракети повітряного та морського базування.

У той же час в повітрі на різних напрямках спостерігалась активність російської тактичної авіації. Із винищувачів Су-35 росіяни здійснили 5 пусків керованих авіаційних ракет Х-59, три з яких збито.

Також випущено п'ять крилатих ракет Х-22 із п'яти дальніх бомбардувальників Ту-22м3, говорять військові. Одна із цих ракет влучила в багатоповерхівку в Дніпрі.

Станом на 18:30 на сході та півдні України протиповітряний бій ще тривав. Росіяни і далі атакували з літаків тактичної авіації. Випущено ще п'ять керованих авіаційних ракет Х-59, чотири з яких збито українською ППО, пояснюють Повітряні сили.

Тож загалом на цей час знищено 25 із 38 ракет різних типів.

Автор фото, Олексій Кулеба, Київська ОВА Підпис до фото, Наслідки ранкової атаки на Київ

Це була вже друга атака Росії за день. Ранок суботи почався із удару по столиці. Як пишуть військові, Київ атакували з північного напрямку зенітними керованими ракети ЗРК С-400/С-300, які летіли по балістичній траєкторії.

Балістичні чи гіперзвукові ракети важко "засікти" українській ППО.