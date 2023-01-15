Що відомо про влучання російської ракети у багатоповерхівку у Дніпрі

1 година тому

Автор фото, Valentin Reznichenko

Вдень 14 січня під час чергового масованого обстрілу Росією України одна з ракет влучила у дев'ятиповерховий житловий будинок у Дніпрі, повністю обваливши один з його сегментів. За останніми даними, загинули 20 людей, серед яких - дитина. Розбір завалів та пошуки тих, хто вижив, тривають.

Вночі тривали рятувальні роботи. Щонайменше 38 людей врятували з-під завалів, зокрема, шістьох дітей. Поранення отримали 73 особи, з них - 14 дітей.

Вранці у неділю голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що кількість жертв збільшилася до 20.

Поліція і рятувальники продовжують пошуки зниклих безвісти - це щонайменше 37 людей, написав у своєму телеграм-каналі заступник голови офісу президента України Кирило Тимошенко.

Удар стався у вихідний день, коли багато мешканців були вдома.

За словами заступника голови офісу Зеленського Кирила Тимошенка, російська ракета повністю зруйнувала один під'їзд - 72 квартири, де, за інформацією прописки, мешкали до 200 людей, серед яких - близько 50 дітей. Загалом у 16-під'їзному будинку - близько 1 700 мешканців.

"У місті Дніпрі зруйновано житловий будинок. Усі його поверхи з другого по дев'ятий впали від вибуху російської ракети. Вдалося врятувати десятки людей - поранених і травмованих. Їм надається допомога. Серед них - діти, найменшій дівчинці три роки. І це зараз. На жаль, список загиблих зростає щогодини... Мої співчуття рідним і близьким", - заявив у своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

Автор фото, Valentin Reznichenko\Telegram Підпис до фото, Будинок у Дніпрі, у який влучила ракета

Про влучання у будинок стало відомо на початку вечора суботи. Росія вже кілька годин вела черговий обстріл території України. Цілями цих обстрілів, як раніше заявляла російська влада, є об'єкти української енергетичної інфраструктури.

У суботу ні російська військова, ні російська політична влада не коментували нові удари, зокрема, влучання ракети в багатоповерховий будинок у Дніпрі.

"Трагедія. Виїхав на місце, - заявив мер Дніпра Борис Філатов. - Усю ніч розбиратимемо завали".

Ті, хто вижив, подавали рятувальникам сигнали ліхтариками. Врятувати вдалося 23-річну дівчину, яка була серед уламків і могла сама спуститися вниз, її батьки при цьому залишалися під завалами.

Українська рятувальна служба опублікувала кадри роботи пожежників і медиків.

"Весь будинок без електрики, газу, без вікон. Фактично потрібно забезпечити житлом понад 1000 людей", - заявив Тимошенко з офісу президента.

У Дніпрі оголошено триденну жалобу за загиблими.

Ракета Х-22

Представник українських ПС Юрій Ігнат за кілька годин після влучання ракети у багатоповерхівку заявив, що це була російська ракета X-22, випущена бомбардувальником Ту-22М3.

"Ракета з бойовою частиною 950 кілограмів, яку називають "вбивцею авіаносців", призначена для знищення саме авіаносних груп у морі, вона може оснащуватися ядерною частиною. І такою ракетою б'ють по густонаселеному місту, де люди, жінки, діти", - сказав він в ефірі національного телемарафону в суботу ввечері.

Росія вже застосовувала X-22 під час обстрілів України. "Така ракета потрапила кілька місяців тому у торговий центр у Кременчуці", - повідомив Ігнат.

Наприкінці червня внаслідок влучання ракети у торговельний центр "Амстор", як повідомляла влада, загинули та зникли безвісти 22 людини. Міноборони Росії стверджувало тоді, не називаючи тип ракети, що удару "високоточною зброєю" нібито завдали по складу боєприпасів.

Збройні сили України не мають вогневих засобів, здатних збивати ракети Х-22, заявив пізніше командувач українських ПС Микола Олещук.

"14 січня 2023 року із п'яти дальніх бомбардувальників Ту-22м3 ВКС РФ по території України було випущено п'ять крилатих ракет Х-22. Пуски здійснювались із Курської області та з акваторії Азовського моря. Одна із ракет Х-22, запущена з району Курської області близько 15 год. 30 хв. 14 січня 2023 року, влучила в багатоповерхівку у м. Дніпро", - йдеться у заяві Олещука.

"Жодних сумнівів, що це була саме ракета Х-22, немає, - додав він. - У збройних силах України немає вогневих засобів, здатних збивати цей тип ракет. З початку військової агресії Росії по території України було випущено понад 210 ракет цього типу. Жодна не збита засобами протиповітряної оборони".

Повітряні сили таким чином спростували заяву радника глави офісу президента України Олексія Арестовича про те, що ракету над Дніпром нібито збили сили ППО.

Автор фото, STR/EPA-EFE/REX/Shutterstock

Х-22 "Буря" (за класифікацією НАТО - AS-4 Kitchen - "Кухня") - це надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності. Перша її модифікація надійшла на озброєння радянської армії ще 1968 року.

Цю ракету називають "вбивцею авіаносців", оскільки спочатку вона розроблялася для ураження саме цих цілей. Однак Х-22 має безліч модифікацій, і яку саме застосували, у ЗСУ не уточнили.