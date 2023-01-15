Ніхто не вижив: у Гімалаях розбився пасажирський літак з 72 людьми на борту

1 година тому

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У Непалі під час посадки розбився пасажирський літак. На його борту, за наявною інформацією, було 72 людини. За попередніми даними, усі вони загинули.

Турбогвинтовий літак ATR-72 авіакомпанії Yeti Airlines, що летів зі столиці Катманду до Покхари розбився в неділю вранці неподалік міжнародного аеропорту Непалу. У літаку було 68 пасажирів і чотири члени екіпажу.

На місці аварії знайшли тіла вже 40 людей, повідомляє влада.

На фото й відео, розміщених у соцмережах, видно клуби диму, що підіймаються з місця аварії. На інших видно літак, що низько пролітає над населеним пунктом, який потім різко розвертається.

Сотні солдатів непальської армії беруть участь у рятувальній операції на місці аварії в ущелині річки Сеті, лише за півтора кілометра від аеропорту.

Автор фото, Getty Images

"Ми очікуємо знайти більше тіл загиблих", - сказав представник армії агентству Reuters, додавши, що під час аварії літак розвалився на частини.

Прем'єр-міністр Пушпа Камал Дахал скликав екстрене засідання свого кабінету міністрів.

За наявними даними, 53 пасажири - непальці. У літаку перебували п'ять індійців, чотири росіянина і два корейці. Також серед пасажирів було по одній людині з Ірландії, Австралії, Аргентини та Франції.

Частина з них могли бути туристами.

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Авіаційні інциденти в Непалі - не рідкість: злітно-посадкові смуги часто розташовані у віддалених гірських районах, а різкі зміни погоди в горах створюють додаткові небезпеки, особливо під час зльоту та посадки.

У травні 2022 року на півночі Непалу розбився літак компанії Tara Air, загинули 22 особи.

На початку 2018 року 51 людина загинула, коли літак авіакомпанії US-Bangla спалахнув при посадці в Катманду.