Помер Вахтанг Кікабідзе - легендарний Міміно і друг України

1 година тому

Автор фото, UNIAN

На 85-му році життя помер відомий грузинський актор та співак Вахтанг Кікабідзе, який підтримував боротьбу України за незалежність у війні з Росією.

Про смерть батька повідомив його син та імпресаріо Раті Абзанідзе, передають ЗМІ Грузії.

Цю інформацію підтвердили і в партії "Єдиний національний рух", депутатом від якої він зараз був.

"Так сумно з приводу смерті "Бубби". Я бачила його вдома кілька днів тому, він почувався погано, але в очах у нього все ще була та іскорка", - написала його соратниця Хатія Деканоїдзе.

Вахтан Кікабідзе офіційно має звання народного артиста України, а також низку українських державних нагород.

У нього були досить теплі стосунки з президентом України Володимиром Зеленським.

У 2021 році Зеленський, перебуваючи у Грузії, особисто привітав його з днем народження.

А під час військового параду до Дня незалежності України 24 серпня 2021 року Зеленський нагородив його орденом князя Ярослава Мудрого п'ятого ступеня.

Це державна нагорода для українців та іноземних громадян, яка видається за зміцнення міжнародного авторитету України, заслуги в розвитку держави, благодійність та громадську діяльність.

Багато українців можуть пам'ятати Кікабідзе за роллю Міміно в легендарному фільмі Георгія Данелія.

Вахтанг Кікабідзе народився 19 липня 1938 року в Тбілісі. Кікабідзе - співак, кіноактор, кінорежисер, заслужений артист України та лауреат багатьох міжнародних пісенних конкурсів і кінофестивалів.

Актор відмовився від російського ордена "Дружби" через війну Росії проти Грузії в серпні 2008 року. Кікабідзе скасував ювілейні концерти в Москві, заявивши, що зв'язку з військовими діями Росії проти Грузії — не може приймати нагороди та виступати з концертами. Відтоді більше не був у Росії.

Він підтримував Україну у її протистоянні Росії після 2014 року. У 2019 році виступав в містах на сході України (Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне) на честь 5-річчя визволення від російських бойовиків.