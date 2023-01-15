Арестович пояснив свої скандальні слова про російську ракету в Дніпрі

54 хвилин(и) тому

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Радник офісу президента Олексій Арестович пояснив свою попередню заяву про начебто збиття українською ППО ракети у Дніпрі, яку заперечило командування ЗСУ, втомою, недосипанням та нестачею часу для перевірки інформації.

Про це політик та блогер написав у своєму телеграм-каналі. Заяву, яка викликала хвилю обурення та критики, він озвучив у популярному вечірньому шоу на ютубі "Фейгін лайв".

"Народ, я просто втомився. 320 днів прямих вечірніх ефірів, крім решти роботи, постійне недосипання, постійне інформаційне навантаження, відрядження. Мільйони контактів на день і все з ... "надстроковою та надважливою" інформацією", - пояснив він умови своєї роботи під час війни.

За словами Арестовича, він постійно має аналізувати інформацію, яку отримує, не має для цього співробітників, і взяв на себе купу "інформаційних та практичних" процесів.

"У мене перед Фейгіним закінчився непростий інформаційний захід. Я вже до ефіру був у стані, коли засинав на ходу і ледве повертав язика", - пояснив Арестович.

Автор фото, Антон Геращенко Підпис до фото, Кадр з відео удару по Кременчуку. Ракета Х-22 за мить знищить ТРЦ, червень 2022 року

Він також заявив, що довірився словам свого товариша, який раніше служив у військах ППО.

"Мій товариш, колишній ППОшник, йшов вулицею в момент влучення. Він мені сказав, що на 100% чув два вибухи і впізнав перший як роботу ППО. Досі він не помилявся. І був впевнений, що ракету збили", - розповів Арестович.

За його словами, щоб все було правильно, в ефірі він мав би обговорити дві версії. Одну про те, що ракету збила ППО, іншу - про пряме потрапляння російської ракети в будинок, але оскільки не був "у формі", ефір пішов не за планом.

"Відволіклися, та пішли іншою лінією, це ефір наживо. Якби я був хоч трохи у формі, то витяг би лінію".

Водночас Арестович заявив, що не має "тремтіти" за свої слова.

"Я дозволяю собі розкіш не боятися вільно говорити, не підбирати слів, розраховуючи, що дорослі люди не будуть падати в істерику від певних їх поєднань, а будуть в змозі визначити суть і предмет висловлюваного. Небезпечно будувати країну, де треба тремтіти за поєднання слів", - наголосив він.

Увечері 14 січня Олексій Арестович у програмі "Фейгін лайв" повідомив, що ракету, яка знищила частину будинку в Дніпрі, збили сили ППО, вона впала на багатоповерхівку і вибухнула.

Це шоу має більше мільйона переглядів кожного дня. Олексій Арестович позиціонує себе як радник офісу президента та колишній офіцер розвідки.

Дані щодо його служби в розвідці підтверджував керівник ГУР Кирило Буданов.

Командування Повітряних сил ЗСУ заперечує, що українські військові наразі мають засоби, здатні збивати ракети Х-22. Тож заява Арестовича викликала осуд в соцмережах і заклики до офісу президента офіційно звільнити його.

Мовляв, ця поспішна заява, яку підхопили російські інформаційні ресурси, підіграла російській пропаганді і зашкодила Україні.

Удар по Дніпру

14 січня українські військові повідомили, що Росія вдарила по багатоповерховому будинку в Дніпрі крилатою ракетою X-22, яку випустила з бомбардувальника Ту-22м3 над Курською областю неподалік кордону з Україною.

Саме така ракета, за даними командування повітряних сил, близько 15:30 влучила в багатоповерхівку на вулиці Набережна Перемоги. Від удару загинули щонайменше 23 людини, 40 продовжують шукати.

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Командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у спеціальній заяві повідомив, що у ЗСУ немає вогневих засобів, здатних збивати даний тип ракет.

Він наполягає, що лише зенітні ракетні комплекси, які у перспективі можуть бути надані Україні західними партнерами (йдеться про такі системи, як Patriot PAC-3 чи SAMP-T), здатні перехоплювати дані повітряні цілі.

Він закликав не вірити у заяви, які суперечать цим даним.

Скоріше за все, Олещук відповів на заяву радника офісу президента Олексія Арестовича.

"З початку воєнної агресії Росії по території України було випущено понад 210 ракет цього типу. Жодна - не збита засобами протиповітряної оборони", - наполягає командувач.

Автор фото, Getty Images

За його словами, маса бойової частини Х-22 складає близько 950 кг, а максимальна дальність удару до 600 км.

Олещук зауважив, що при застосуванні із великих відстаней відхилення від цілі ракети може становити сотні метрів.

При цьому у травні 2022 року командування повітряних сил звітувало про збиття ракети Х-22.

Речник повітряних сил Юрій Ігнат згодом пояснював такі, за його словами, помилкові заяви у минулому.

"Було кілька таких публікацій, скажімо, знайшли у полі бійці уламки Х-22, чи навіть не Х-22. Доповідають на верх - ми збили Х-22", - пояснив Ігнат і твердить, що це були неправдиві звіти.

"Інформація, що подається на офіційних ресурсах, загалом достовірна, але кілька недостовірних публікацій із "збитими" Х-22 є, це факт", - визнав він.

Детальніше про те, що таке ракета Х-22 і чи реально її збити, читайте у статті Х-22. Що відомо про ракету, якою Росія вдарила по Дніпру. І чи могли її збити.