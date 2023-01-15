"Це наше місто, їхати не збираємося! Що кажуть мешканці напівзруйнованого будинку в Дніпрі

Юлія Гаркуша

для BBC News Україна, Дніпро

19 хвилин(и) тому

Автор фото, Юлія Гаркуша

Дніпро оговтується від смертельного удару Росії 14 січня, коли ракета зруйнувала цілий під'їзд великого багатоповерхового будинку.

Вже офіційно відомо про 25 загиблих і багато поранених. Проте зниклими безвісти вважаються аж чотири десятки людей, тому загиблих може бути набагато більше.

На місці трагедії тривають пошуково-рятувальні роботи. Рятувальні служби за допомогою волонтерів розкопують, розбирають, обігрівають, рятують.

ВВС News Україна побувала на місці трагедії.

Переселенці

Частина дороги до будинку перекрита поліцією. Перше, що бачиш, це драбини пожежної спецтехніки та компанію людей з трьох осіб, що переходять засніжену дорогу.

Це чоловік, жінка та бабуся, вони тягнуть візок з побутовими крамом, зимове взуття, одяг, в руках пакети з речами. З одного з пакетів стирчить горщик з кімнатною рослиною.

Люди переселяються.

Поряд з будинком рятувальники розгорнули свої зелені намети, тут можна погрітися. В синіх наметах поліція збирає списки постраждалих, зниклих безвісти.

Автор фото, Юлія Гаркуша

Білі намети - це волонтерський проєкт World kitchen, його працівники розгорнули ще вчора, майже одразу після прильоту.

"У мене був шок. Але ми зібралися і одразу ж поїхали з колегами сюди. Розливаємо чай, каву, тут у нас печиво і бутерброди. Допомагаємо чим можемо, ми тут поки що цілодобово. Бачите скільки людей?" - кухар-волонтер Дмитро і сам стоїть із стаканчиком кави, відпочиває.

Тільки за вчора волонтери пригостили біля 1500 людей, це і мешканці будинку, що постраждав, і працівники служб, що працюють на місці трагедії.

Для Дніпра це перша така масштабна трагедія, до цього жертви були одиничні, сьогодні рахунок загиблих йде на десятки.

Великий жахливий бутерброд

"Потроху приходимо до тями", - кажуть мешканці сусіднього, до обваленого, під'їзду. В усьому будинку повилітало віконне скло, вибуховою хвилею повибивало рами. Тут роблять заміри вікон та збирають інформацію про руйнування.

Цей будинок в Дніпрі має 18 під'їздів - довжелезна багатоповерхівка. Російська ракета влучила в кутову частину дому.

Навколо сотні людей, метушня, шум генераторів заглушають пожежні машини, що розгортають свої драбини - повним ходом йде розбір завалів.

Автор фото, Юлія Гаркуша

В око впадає нашарування одягу, залишків меблів, власних речей та килимів, що звисають язиками з обрубків бетону. Все це виглядає наче великий жахливий бутерброд. Але не всі мешканці частково зруйнованого будинку збираються виїжджати.

Їхати не збираються

"А ми вдома ночували, нам ще вчора затягнули вікна плівкою, температура була +13 в квартирі, але що поробиш? У нас не було виходу. І так, це наш дім, наше місто, їхати ми точно не збираємося!" - дніпрян не залякати, каже подружня пара, що постраждала від російської агресії.

Тут не лише мешканці будинку та спецслужби. Ольга приїхала зі своїм чоловіком на допомогу, він член організації "Варта Дніпра" - доброволець, допомагає розбирати завали.

"Я приїхала з чоловіком підтримати його, сама ще зібрала теплого одягу, подушки, ковдри для людей. Чесно стою і навіть підходити боюся. Ми з самого початку вирішили не їхати з міста. Знаєте, що жахає? Що досі є люди в Україні, які вважають Росію другом", - ділиться враженнями дніпрянка.

Тут багато людей поважного та середнього віку, молодь, дітей поряд не видно. У хлопця на голові величезний пластир, видно, як просочується кров. Олександр каже, що осколок прилетів прямо у лоба, але, на щастя, його лише злегка зачепило.

"Знаєте що я відчув? Здивування! Оце і все, не очікував, був собі вдома. Оце під'їзд, що прям поряд з обваленим, ото мій", - небагатослівно розказує про трагедію вчорашнього дня Олександр.

Автор фото, Юлія Гаркуша

Людмила, вона та її чоловік прийшли до наметів погрітися та внести дані до реєстрів про зруйноване житло.

"А ми відбулися побитими вікнами, бо те, що тут відбувається… просто тут в цьому під'їзді, якого тепер повністю немає, мешкали наші друзі. Загинули… у нас є загальний домовий чат, де ми спілкуємося, страшно це все, дико це усвідомлювати", - каже Олена, мешканка будинку, що постраждав.

"Нас не пускали в квартиру, щоб забрати деякі речі, з великими труднощами зайшли туди з поліцією, взяли дещо, написали на дверях крейдою - людей немає, і все. Будемо чекати рішення технічної комісії, сподіваємося будинок вистоїть", - із сподіванням на краще говорить Роман, в його квартирі теж відносний порядок, лише винесло вікна.

15 січня вдень трапилось маленьке диво - з-під завалів дістали живу жінку.

Автор фото, Ян Доброносов

Загалом вдалося врятувати 39 людей. Зниклих безвісти за списками, що їх складали разом з мешканцями будинку, понад сорок людей. Тому, скоріше за все, кількість загиблих буде і надалі зростати.