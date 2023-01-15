Російський сержант підірвав гранату у військовій частині. Троє загиблих і 16 поранених

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Російські військові на навчаннях, ілюстративна фотографія від 14 лютого 2022 року

У Бєлгородській області Росії стався вибух боєприпасів, викликаний необережним поводженням з гранатою. Троє росіян загинули, 16 поранено, намагаються знайти ще вісьмох, повідомили російські інформаційні агентства.

"Внаслідок ненавмисного підриву ручної гранати сержантом у спальному приміщенні в місці дислокації військовослужбовців у Корочанському районі Білгородської області здетонував боєкомплект. Почалася пожежа. 16 військовослужбовців, зокрема, винуватець інциденту, доставлені до лікарні", - пише Интерфакс з посиланням на державні рятувальні служби.

Вибух стався у Будинку культури на хуторі Тоненьке, в якому розмістили мобілізованих військових, повідомляють різні джерела.

Як повідомляється, вибух стався в ніч проти неділі, гранату підірвав командир взводу, старший сержант.

Як повідомляє видання BAZA, військовослужбовець взяв до рук гранату РГД-5, "щоб здобути авторитет перед підлеглими".

Площа пожежі становила 450 кв. м, відбулася детонація боєприпасів, які перебували у кімнаті зберігання зброї.

Білгородська область межує з Україною, на її території розташовано кілька російських військових баз та полігонів, з яких часто обстрілюють Харківську область.

У жовтні 2022 року внаслідок стрілянини на полігоні у Бєлгородській області, де солдати готувалися до відправки на війну в Україну, вбили щонайменше 11 людей, а ще 15 отримали поранення.