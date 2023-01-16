Москва та Мінськ почали військові навчання в Білорусі. Що вони означають

1 година тому

Автор фото, Anadolu Agency via Getty Images Підпис до фото, Російсько-білоруські навчання у 2022 році

У понеділок на території Білорусі розпочалися льотно-тактичні навчання за участю підрозділів збройних сил Білорусі та Росії.

У рамках маневрів планують відпрацювати ведення повітряної розвідки, спільне патрулювання уздовж кордону, авіапідтримку угруповання військ, висадку тактичного десанту, а також доставку вантажів та евакуацію поранених, повідомили у білоруському міністерстві оборони.

"Навчання мають суто оборонний характер", - заявив перший заступник держсекретаря Ради безпеки Білорусі Павло Муравейко, йдеться у повідомленні у телеграмі міноборони Білорусі.

"Це буде комплекс заходів з підготовки нашої та російської авіації до виконання відповідних бойових завдань", - додають у повідомленні.

Раніше оголосили, що навчання пройдуть з 16 січня по 1 лютого, до них будуть залучені всі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО збройних сил Білорусі.

Тривале нарощування російських військ у Білорусі у поєднанні з бурхливою військовою активністю в країні нагадує про те, що відбувалося там безпосередньо перед вторгненням Росії в Україну 24 лютого, коли Москва використала країну як плацдарм для нападу.

Це викликало в Києві та на Заході побоювання, що Росія може використати свою союзницю для нового наземного наступу на Україну.

Україна постійно попереджала про можливі атаки з боку Білорусі, а президент Володимир Зеленський минулого тижня заявив, що країна має бути напоготові на кордоні з Білоруссю.

У Кремлі заперечують, що чинили тиск на президента Білорусі Олександра Лукашенка, щоб він брав активнішу участь у конфлікті в Україні. Мінськ заявив, що не вступатиме у війну.

Від початку війни Білорусь провела численні військові навчання, зокрема масштабні комплексні навчання наприкінці серпня та низку менших - самостійно або спільно з Росією.

Разом з Москвою Мінськ також долучає до навчань озброєння та військову техніку.

Неофіційні військові моніторингові канали Telegram повідомляють про низку винищувачів, гелікоптерів і військово-транспортних літаків, які прибули до країни з початку року - лише в неділю вісім винищувачів і чотири вантажні літаки. Про це повідомила агенція Reuters, проте зазначила, що їй не вдалося перевірити ці повідомлення.

У міноборони Білорусі повідомили лише, що до Білорусі прибувають "підрозділи" ВПС Росії.

"Під час льотно-тактичного навчання будуть залучені усі аеродроми та полігони ВПС і військ ППО ЗС Білорусі", - йдеться в повідомленні відомства.

Муравейко зазначив, що ситуація на південному кордоні країни - кордоні з Україною - "не дуже спокійна", і Україна "провокує" Білорусь.

Водночас експерти називають більш імовірним поясненням військової активності Мінська не безпосередній наступ на Україну, а прагнення відволікти Збройні сили України та змусити їх тримати на своїх північних кордонах значне угруповання, яке таким чином не може брати участь у боях на півдні та сході країни.

Хоча Росія тримає велику кількість сил у Білорусі, вони переважно беруть участь у навчаннях, і малоймовірно, що ці війська можуть бути використані для наступу в Україні, йшлося у звіті британської розвідки минулого тижня.

Кремль хоче перехопити ініціативу

Тим часом експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму зведенні про події на фронті в Україні за 15 січня зазначили, що Росія у найближчі шість місяців намагатиметься перехопити ініціативу і готується до "рішучих стратегічних дій", щоб покласти край контрнаступальним успіхам України.

За 11 місяців війни, пишуть аналітики ISW, Росія не досягла своїх оперативних цілей: їм не вдалося захопити Київ, Луганську та Донецьку області, утримати Харківську область чи Херсон, а ракетні обстріли, спрямовані на енергетичну інфраструктуру, не деморалізували українське суспільство.

Російський президент Володимир Путін не відмовився від своїх максималістських цілей, тому зараз, на думку аналітиків, він змінює підходи до ведення війни.

Російська армія може спробувати провести великий наступ у районі Луганської області, не виключають аналітики.