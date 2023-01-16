Авіакатастрофа в Непалі: уцілілих немає, причина аварії не зрозуміла

1 година тому

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Пілот літака, який розбився у неділю в Непалі, не повідомляв про жодну надзвичайну ситуацію, коли літак наближався до аеропорту, сказав речник летовища Ануп Джоші.

Він зазначив, що "в горах було ясно, а видимість була хорошою", був легкий вітер і загалом "проблем з погодою не було".

На борту літака Yeti Airlines, який летів з Катманду в туристичне місто Покхара, було 72 пасажири та члени екіпажу.

Вважають, що ніхто з них не вижив.

На знятому на мобільний телефон відео видно, як літак різко крениться, коли він наближається до аеропорту. Потім він упав на землю в ущелині річки Сеті, трохи більше ніж за кілометр від аеропорту.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Літак за секунди до катастрофи в Непалі

Пілот попросив змінити призначену злітно-посадкову смугу 3 на злітно-посадкову смугу 1, і аеропорт дав на це дозвіл, сказав Джоші.

"Можна було використовувати обидві злітно-посадкові смуги. Літак отримав дозвіл на посадку", - сказав він.

Джоші також висловив жаль з приводу того, що інцидент стався через 15 днів після відкриття аеропорту.

Ця авіакатастрофа є найбільшою за кількістю жертв у країні за останні 30 років.

Рятувальники заявили, що втратили надію знайти уцілілих.

Місцевий чиновник Тек Бахадур сказав, що шанси знайти живих людей були "нульовими". Проте дані польоту літака та записи розмов знайшли, сказав він.

"Наразі ми знайшли 68 тіл. Ми шукаємо ще чотири тіла", - сказав Бахадур.

Прем'єр-міністр Непалу оголосив понеділок національним днем жалоби, а уряд створив комісію для розслідування причин катастрофи.

Автор фото, EPA-EFE/REX/Shutterstock Підпис до фото, На місце катастрофи відправили сотні рятувальників

Місцева жителька Дів'я Дхакал розповіла BBC, як вона помчала до місця аварії після того, як побачила, як літак падає з неба.

"Коли я туди потрапила, місце катастрофи вже було переповнене людьми. Від пожежі літака йшов густий дим. А потім дуже швидко прилетіли гелікоптери", - сказала вона.

"Пілот робив усе можливе, щоб не влучити у цивілізацію чи якийсь будинок, - додала вона. - Прямо біля річки Сеті був невеликий простір, і літак врізався в землю в цьому невеликому просторі".

Авіакатастрофи - не рідкість у Непалі. Вони часто трапляються через те, що злітно-посадкові смуги розташовані у віддалених місцях, а також через раптові зміни погоди, які можуть створити небезпечні умови.

Ця гірська країна є однією з найскладніших у світі для навігації.

Автор фото, Family photograph Підпис до фото, Журналіст Трібхуван Паудел був на борту літака

Раніше у авіакатастрофах також винувачували відсутність інвестицій у нові літаки та погане регулювання.

Європейський Союз заборонив непальським авіалініям доступ до свого повітряного простору через занепокоєння щодо стандартів навчання та технічного обслуговування.

У травні 2022 року на півночі Непалу розбився літак авіакомпанії Tara Air, внаслідок чого загинули 22 людини. Чотири роки тому загинула 51 людина, коли літак, що летів з Бангладеш, загорівся під час посадки в Катманду.

Чіранджібі Паудел, чий брат-журналіст Трібхуван був на борту літака, сказав, що необхідно вжити заходів для підвищення безпеки авіації в Непалі.

"Авіакомпанії мають бути покарані, а урядовий регулятор також має бути притягнутий до відповідальності", - сказав він.

Мандрівники в міжнародного аеропорту Покхара, який відкрився лише на початку року, розповіли ВВС, що вони регулярно літають і почуваються у безпеці попри трагічні новини: короткі авіаперельоти всередині країни є популярним способом пересування для середнього класу Непалу.

"Я не боюся літати, - сказала пасажирка Ріа, яка чекала на свій багаж, - але повинні бути кращі правила та нові літаки".

Рейс Yeti Airlines з Катманду до туристичного міста Покхара вилетів зі столиці Непалу о 10:30 (06:45 за Києвом).

На борту було 68 пасажирів, зокрема щонайменше 15 іноземних громадян, і чотири члени екіпажу.

У літаку було п'ятеро індійців, четверо росіян і двоє корейців, а також по одному пасажиру з Ірландії, Австралії, Аргентини та Франції.