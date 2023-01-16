Міністерка оборони Німеччини подала у відставку на тлі тиску щодо танків для України

Дженні Гілл

Кореспондентка BBC у Берліні

29 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Крістін Ламбрехт зазнала багато критики на посаді

Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт пішла у відставку після низки помилок і піар-катастроф.

Це сталося на тлі дедалі сильнішого тиску на Берлін щодо дозволу на поставку в Україну бойових танків німецького виробництва.

Ламбрехт зокрема висміювали за її заяву про те, що Німеччина підтримує Україну, надіславши 5000 військових касок.

Її також широко критикували за те, що вона не змогла покращити ситуацію із поганим оснащенням німецьких збройних сил, попри виділення на це 100 мільярдів євро після вторгнення Росії в Україну.

Ламбрехт, членкиня Соціал-демократичної партії (СДПН) канцлера Олафа Шольца, також зазнала критики через повідомлення про те, що вона взяла свого сина в подорож на військовому вертольоті.

Проте найбільшу критику за засудження викликало відео, яке вона опублікувала напередодні Нового року, і яке підірвало її підтримку в політичних колах. У цьому відео на тлі вибухів феєрверків у Берліні Ламбрехт розповіла про приємні особисті зустрічі, які вона мала під час війни в Україні.

У заяві про відставку Ламбрехт зазначила: "Увага ЗМІ, прикута до мене протягом місяців, не дозволяє об'єктивно повідомляти про солдатів, армію та політику безпеки в інтересах німецьких громадян".

"На першому плані має бути цінна праця воїнів і багатьох мотивованих людей у сфері оборони", - зазначила вона.

Ламбрехт мала зустрітися з іншими міністрами оборони західних союзників України на американській військовій базі в Рамштайні в п'ятницю, щоб обговорити подальшу підтримку України.

Німецький уряд вкотре закликають схвалити поставку Україні німецьких танків Leopard 2.

Наразі не ясно, хто стане наступником Ламбрехт на посаді, яка у Німеччині має сумнозвісну славу.