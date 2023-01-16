Офіцер поліції Лондона зізнався, що він серійний гвалтівник

1 година тому

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Офіцер лондонської поліції, який використовував своє службове становище, щоб залякувати жертв, визнав десятки зґвалтувань і сексуальних злочинів проти 12 жінок.

48-річний Девід Керрік, який знайомився з деякими своїми жертвами на сайтах знайомств, визнав себе винним у 49 злочинах, які він коїв протягом двох десятиліть.

"Ми мали помітити модель його злочинної поведінки, але оскільки ми цього не зробили, то втратили можливість звільнити його з організації", - заявила помічниця комісара Барбара Грей, керівниця відділу професіоналізму поліції Лондона.

"Нам дуже шкода, що його можливість використовувати свою посаду поліцейського могла продовжити страждання його жертв, - додала вона. - Ми знаємо, що вони не змогли заявити про це раніше, тому що він переконував їх, що їм не повірять".

Керріка, який визнав себе винним у 24 звинуваченнях у зґвалтуваннях, заарештували в жовтні 2021 року та відсторонили від виконання обов'язків.

Він коїв свої злочини з 2003 по 2020 роки, більшість з них - у Гартфордширі, де він жив.

Він контролював, який одяг носять жінки, що вони їдять, де сплять, і навіть забороняв деяким жінкам розмовляти з власними дітьми.

"Керрік обіймав посаду, де йому довірили відповідальність за захист громадськості, але протягом 17 років у своєму приватному житті він робив прямо протилежне", - сказала Джасвант Нарвал, головна прокурорка Королівської прокуратури.

"Це чоловік, який невпинно принижував, чинив сексуальне насильство та ґвалтував жінок, - додала вона. - Із плином часу його злочини ставали дедалі серйознішими, бо він осмілів і вважав, що йому це зійде з рук".

Автор фото, Hertfordshire Police

Прокурорка додала, що "масштаб приниження, якого зазнали жертви Керріка, не схожий ні на що, з чим я стикалася за 34 роки роботи в Королівській прокуратурі".

Керрік, який служив у Командуванні парламентської та дипломатичної охорони, знайомився з деякими жертвами через сайти онлайн-знайомств, такі як Tinder і Badoo, і використовував свою посаду офіцера поліції, щоб завоювати їхню довіру.

Він визнав себе винним за 43 пунктами звинувачення, включно з 20 зґвалтуваннями.

Керрік зізнався, що зґвалтував дев'ятьох жінок, деяких з яких кілька разів, протягом багатьох місяців, причому у багатьох випадках вчинене ним насильство могло завдати його жертвам фізичних ушкоджень.

Автор фото, Julia Quenzler Підпис до фото, Обвинувачений під час суду

"Подробиці злочинів Девіда Керріка справді шокують", - заявив біля будівлі суду Ієн Мур, старший інспектор відділу боротьби з тяжкими злочинами графств Бедфордшир, Кембриджшир і Гартфордшир.

"Я підозрюю, що багато хто буде вражений його діями, але я сподіваюся, що жертви та громадськість переконаються, що ніхто не стоїть вище закону, і поліція буде невпинно переслідувати тих правопорушників, які таким чином полюють на жінок", - додав він.

Інспектор також очікує, що про злочини Керріка заявлять ще більше жертв.

Керрік зокрема зізнався у тому, що кілька разів силою заштовхував одну зі своїх жертв у маленьку комору під сходами у себе вдома.

"Деякі собачі буди мають більший розмір", - заявив Мур.

Після того, як Керрік вперше визнав свою провину, поліція Лондона відсторонила його від роботи без збереження зарплати та розпочала прискорений процес розгляду справи про неправомірну поведінку, слухання щодо якого мають відбутися у вівторок.

Мер Лондона Садік Хан заявив, що він "абсолютно засмучений і приголомшений" злочинами Керріка.

Він сказав, що "необхідно відповісти на серйозні питання про те, як йому вдалося зловживати своїм становищем офіцера таким жахливим чином".

Офіційний речник прем'єр-міністра Ріші Сунака заявив, що це "жахливий випадок" і думки прем'єра - "з усіма жертвами".

"Ми чітко заявили, що в нашій поліції немає місця для офіцерів, які настільки серйозно не відповідають прийнятним стандартам поведінки та не придатні носити форму", - зазначив він.