Померла легенда італійського кіно Джина Лоллобриджида

28 хвилин(и) тому

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Ікона італійського кінематографа, акторка Джина Лоллобриджида померла у віці 95 років в Італії.

Лоллобриджида народилася 1927 року в італійському Суб'яко в родині майстрів-меблярів.

Вона прославилася після ролі у фільмі "Фанфан-Тюльпан" (1952) та картині "Собор Паризької Богоматері" (1956). Її також добре пам'ятають за стрічками "Приходь у вересні", "Нічні красуні" та "Солом'яна вдова".

Загалом вона знялася у більш ніж 60 картинах, її вважають однією з найуспішніших акторок 50-60-х років.

Автор фото, Sunset Boulevard

Джина Лоллобриджида знімалася з Гамфрі Богартом, Френком Сінатрою та Жераром Філіпом.

Лоллобриджида мала орден "За заслуги перед Італійською Республікою", а також була кавалером ордена Почесного легіону.

У 2018 році акторка отримала зірку на Алеї слави Голлівуду в Лос-Анджелесі.