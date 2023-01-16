Померла легенда італійського кіно Джина Лоллобриджида

Gina Lollobrigida attends the "Lines Of Wellington" Premiere during The 69th Venice Film Festival at the Palazzo del Cinema on September 4, 2012 in Venice, Italy.

Автор фото, Getty Images

Ікона італійського кінематографа, акторка Джина Лоллобриджида померла у віці 95 років в Італії.

Лоллобриджида народилася 1927 року в італійському Суб'яко в родині майстрів-меблярів.

Вона прославилася після ролі у фільмі "Фанфан-Тюльпан" (1952) та картині "Собор Паризької Богоматері" (1956). Її також добре пам'ятають за стрічками "Приходь у вересні", "Нічні красуні" та "Солом'яна вдова".

Загалом вона знялася у більш ніж 60 картинах, її вважають однією з найуспішніших акторок 50-60-х років.

Автор фото, Sunset Boulevard

Джина Лоллобриджида знімалася з Гамфрі Богартом, Френком Сінатрою та Жераром Філіпом.

Лоллобриджида мала орден "За заслуги перед Італійською Республікою", а також була кавалером ордена Почесного легіону.

У 2018 році акторка отримала зірку на Алеї слави Голлівуду в Лос-Анджелесі.

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