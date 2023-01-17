Населення Китаю скоротилося вперше з 1961 року

Келлі Нг

BBC News

10 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Населення Китаю скоротилося вперше за 60 років, а рівень народжуваності у країні досяг рекордно низького рівня - 6,77 народжень на 1 000 людей.

Населення в 2022 році - 1,4118 мільярда - скоротилося на 850 тисяч порівняно з 2021 роком.

Рівень народжуваності в Китаї знижувався протягом багатьох років, що спонукало до низки заходів щодо уповільнення цієї тенденції.

Але через сім років після скасування "політики однієї дитини" у країні, за словами одного чиновника, розпочалася "епоха негативного приросту населення".

Рівень народжуваності у 2022 році також знизився з 7,52 у 2021 році, згідно з даними Національного бюро статистики Китаю, яке оприлюднило дані у вівторок.

Для порівняння, у 2021 році в США зафіксували 11,06 народжень на 1 000 людей, а у Великій Британії - 10,08 народжень. Рівень народжуваності того ж року в Індії, яка має намір обійти Китай як найбільш населена країна, становив 16,42.

Минулого року кількість смертей також вперше перевищила кількість народжених. У Китаї зафіксовано найвищий рівень смертності з 1976 року - 7,37 смертей на 1 000 осіб, порівняно з 7,18 попереднього року.

Урядові дані провіщали демографічну кризу, яка в довгостроковій перспективі призведе до скорочення робочої сили в Китаї та збільшення навантаження на охорону здоров'я та інші витрати на соціальне забезпечення.

Результати перепису населення, який проводять раз на десятиліття, оголошеного у 2021 році, показали, що населення Китаю зростає найповільніше за останні десятиліття. Населення також скорочується і старіє в інших країнах Східної Азії, таких як Японія та Південна Корея.

"Ця тенденція збережеться і, можливо, погіршиться після ковіду", - каже Юе Су, головна економістка Economist Intelligence Unit. Су є однією з експерток, які очікують, що населення Китаю скорочуватиметься далі протягом 2023 року.

"Високий рівень безробіття серед молоді та проблеми в очікуваних доходах можуть ще більше затримати плани щодо одруження та народження дітей, зменшуючи кількість новонароджених", - додала вона.

І рівень смертності в 2023 році, ймовірно, буде вищим, ніж той, який був до пандемії ковіду, сказала вона. У Китаї спостерігається сплеск випадків захворювання, оскільки минулого місяця країна відмовилася від "політики нульового ковіду".

Демографічні тенденції Китаю протягом багатьох років були значною мірою сформовані суперечливою "політикою однієї дитини", яка була запроваджена в 1979 році для уповільнення зростання населення.

Сім'ї, які порушували правила, штрафували, а в деяких випадках навіть позбавляли роботи. У культурі, яка історично віддає перевагу хлопчикам, а не дівчаткам, ця політика також призвела до примусових абортів і спотвореного гендерного співвідношення з 1980-х років.

У 2016 році політику скасували, і парам дозволили мати двох дітей. Останніми роками китайський уряд також запропонував податкові пільги та покращення охорони здоров'я матерів, щоб повернути попередній рівень народжуваності або принаймні уповільнити його падіння.

Але ця політика не призвела до стійкого зростання народжуваності. Деякі експерти кажуть, що так сталося тому, що політику, яка заохочувала дітонародження, не супроводжували зусилля полегшити тягар догляду за дітьми - наприклад, наданням більшої допомоги для працюючих матерів або доступу до освіти.

У жовтні 2022 року лідер Китаю Сі Цзіньпін назвав підвищення народжуваності пріоритетом. На конгресі Комуністичної партії в Пекіні, який проходить раз на п'ять років, Сі заявив, що його уряд "дотримуватиметься проактивної національної стратегії" у відповідь на старіння населення країни.

Крім створення стимулів для народження дітей, Китаю також слід покращити гендерну рівність у домогосподарствах і на робочих місцях, каже Буссараван Тіравічітчайнан, директорка Центру дослідження сім'ї та народонаселення Національного університету Сінгапуру.

Скандинавські країни показали, що такі кроки можуть покращити рівень народжуваності, додала вона.

Спостерігачі також кажуть, що само по собі підвищення народжуваності не вирішить проблеми, що стоять за уповільненням зростання Китаю.

"Підвищення народжуваності не підвищить продуктивність і не збільшить внутрішнє споживання в середньостроковій перспективі, - каже Стюарт Гітель-Бастен, професор державної політики Гонконгського університету науки і технологій. - Найважливішим буде те, як Китай відреагує на ці структурні проблеми".