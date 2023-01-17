"Вагнерівець" попросив притулку в Норвегії. Що розповів ВВС його адвокат

Метт Мерфі

BBC News

1 година тому

Автор фото, Reuters

Колишній командир російської приватної військової компанії "Вагнер" попросив притулку в Норвегії після того, як дезертував із ПВК.

26-річний Андрій Медведєв минулої п'ятниці перетнув кордон з Норвегією, де його і затримали прикордонники.

Наразі його тримають під вартою в районі Осло, де росіянина звинувачують у незаконному в'їзді до Норвегії, повідомив BBC його адвокат Бріньюльф Ріснес.

Ріснес сказав, що його клієнт залишив "вагнерівців" після того, як став свідком воєнних злочинів в Україні.

Прикордонна служба Норвегії підтвердила ВВС, що росіянина затримали саме після перетину кордону країни з Росією, але повідомила, що не може давати подальші коментарі з "міркувань безпеки та конфіденційності".

Тар'єй Сірма-Теллефсен, начальник штабу поліції норвезького регіону Фіннмарк, сказав, що прикордонний патруль затримав чоловіка, який подав заяву на надання притулку.

Російська правозахисна група Gulagu.net, яка допомогла Медведєву виїхати з Росії, підтвердила його особу. Вважають, що його втеча стала першим відомим випадком втечі когось із "вагнерівців" на Захід.

Засновник Gulagu.net Володимир Осєчкін розповів BBC, що Медведєв приєднався до воєнізованого формування в липні 2022 року за чотиримісячним контрактом, але дезертував після того, як став свідком безлічі порушень прав людини та воєнних злочинів під час служби в Україні.

Він сказав, що Медведєв є колишнім солдатом російської армії, який згодом у 2017-2018 роках відсидів у в'язниці, перш ніж приєднатися до ПВК "Вагнер".

За словами Осєчкіна, його призначили командувати дивізією "Вагнера" в Україні, куди група найманців щотижня постачала йому близько 30-40 солдатів.

У відео, яке Gulagu.net опублікувала у соцмережах, Медведєв сказав, що втік з України в листопаді після того, як йому повідомили, що група має намір продовжити його контракт на невизначений термін.

Після двох місяців переховувань у Росії, минулого тижня він перетнув кордон із Норвегією.

Ріснес сказав, що його клієнт також був свідком багатьох воєнних злочинів під час бойових дій в Україні, зокрема бачив "страти дезертирів" службою внутрішньої безпеки "Вагнера".

"Якщо коротко - він почувався зрадженим і хотів якомога швидше звідти піти", - сказав Ріснес.

Він додав, що, на його думку, Медведєв узяв із собою до Норвегії певні докази воєнних злочинів і має намір поділитися своєю інформацією з групами, які розслідують воєнні злочини.

У відповідь засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин висміяв ці звинувачення.

У пресрелізі однієї зі своїх компаній Пригожин зробив саркастичну заяву, у якій зазначив, що Медведєв служив у неіснуючому норвезькому підрозділі "вагнерівців" під назвою "Нідхьогг", бо мав норвезьке громадянство.

Пригожин також звинуватив його в "жорстокому поводженні з ув'язненими" і назвав свого колишнього співробітника "дуже небезпечним". Адвокат Ріснес сказав BBC, що заяви лідера "вагнерівців" не відповідають дійсності.

Офіційні особи Великої Британії вважають, що "Вагнер" - це близько 10% російських сил в Україні, й група відіграла значну роль у битві за Соледар.

Тисячі "вагнерівців" набрали з російських в'язниць. Пригожин, який сам мав судимість, пообіцяв "призовникам" свободу в обмін на шість місяців служби в Україні.

До вторгнення в Україну ПВК мала лише кілька тисяч найманців. Вважають, що більшість із них були досвідченими колишніми солдатами, включно з російськими елітними полками та спецназом.

З 2015 року "вагнерівці" розгорнула війська в Сирії, Лівії, Малі та Центральноафриканській Республіці.