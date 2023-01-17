На Australian Open заборонили прапори Росії та Білорусі

39 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Уболівальникам спочатку дозволяли приносити прапори, але за умови відсутності провокацій

Організатори Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу заборонили приносити прапори Росії та Білорусі після інциденту у перший день турніру.

Російський прапор з'явився на трибунах під час матчу між російською тенісисткою Камілою Рахімовою та українкою Катериною Байндль. Українські вболівальники заявили, що українську тенісистку провокували та дражнили, після чого вони викликали охорону та поліцію.

Посол України в Австралії Василь Мірошниченко у твітері закликав організаторів дотримуватись умов нейтрального прапора.

"Прапори Росії та Білорусі тепер заборонені. Заборона набуває чинності негайно", - йдеться у заяві організаторів Australian Open.

За їхніми словами, спочатку вони дозволяли вболівальникам приносити прапори за умови, що жодних порушень та провокацій не буде.

"Це вкрай небезпечно, війна триває, - цитує одного із фанатів австралійська газета The Age. - Це невеликий корт, вони [з прапорами] були дуже близькими до гравців, тому я відчував елемент залякування".

Та сама газета цитує одного з російських уболівальників, він каже, що вони просто підтримували співгромадянку: "Комусь могло здатися це неприємним, але ми просто вболівали. Не було ані глузувань, ані неповаги".

Через війну в Україні у квітні 2022 року росіянам та білорусам заборонили брати участь на тенісному турнірі у Вімблдоні. Вімблдон став першим і єдиним турніром "Великого шолома", який вдався до подібних обмежень. Згодом організаторів турніру за недопущення росіян оштрафували.

В австралійському чемпіонаті росіяни та білоруси беруть участь "на умовах нейтральності" - без вказівки країни, а також прапора та гімну.

Білоруська тенісистка Аріна Соболенко на післяматчевій прес-конференції сказала, що розуміє, чому прапори можуть засмутити українських уболівальників: "Я завжди вважала, що спорт поза політикою, але якщо всім так краще, то це добре".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Поєдинок Катерина Байндль та Каміли Рахімової завершився на користь української тенісистки

Українська тенісистка Марта Костюк раніше сказала, що не тиснутиме руку після матчу спортсменкам з Росії чи Білорусі, хіба що ті відкрито виступлять проти війни.

"Це неможливо, поки йде війна. Хіба що вони рішуче засудять дії своїх урядів. Просто сказати, що "ми не хочемо війни" - недостатньо. Тому що таке формулювання стверджує, що це ми, українці, хочемо війни. А це не відповідає дійсності. Якщо хтось із них справді зважиться чітко засудити війну, тоді він чи вона справді заслуговуватимуть грати тут. А якщо вони мовчать... По-моєму, це просто нелюдяно", - сказала Костюк.