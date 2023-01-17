Жовта кухня у Дніпрі: світ шокований знімком зруйнованої російською ракетою квартири

Бен Тобіас

BBC News

28 хвилин(и) тому

Автор фото, Yan Dobronosov Підпис до фото, Зображення квартири з відірваною стіною та яблуками поширилось в соціальних мережах

Зображення яскравої сімейної кухні у Дніпрі викликало шок і смуток у соціальних мережах.

У квартирі проживав відомий тренер з боксу Михайло Кореновський, який загинув під час суботнього удару. Повідомляється, що його дружина та діти вижили.

Також є відео, на якому Кореновський нещодавно святкував день народження з родиною в тій квартирі.

В результаті удару в Дніпрі загинули щонайменше 44 людини. Серед жертв - четверо дітей, понад 20 людей досі вважаються зниклими безвісти.

Зображення вражає різким контрастом між нормальним і ненормальним; повсякденна побутовість затишної кухні стикається з раптовим і повним спустошенням російської атаки.

Сучасна на вигляд кухня з яскраво-жовтими шафами залишилася на диво цілою після удару - попри руйнування її зовнішньої стіни.

На столі стоїть миска з яблуками, посуд лежить біля раковини й чекає на миття, а рукавиці для духовки все ще акуратно висять на рядку гачків.

"Тут люди готували, вели кухонні розмови, святкували, сміялись, сперечались", - написала депутатка Київради Зоя Ярош у Facebook.

Руйнування будівлі вона порівняла з долею країни: "Це рани на тілі України. Рани на домівках".

У соціальних мережах багато людей підкреслювали дрібні деталі фотографії, натякали на те, що сім'я жила повноцінним життям попри війну.

"Коли я дивлюся на цю кухню, я бачу квартиру, в якій я виросла, квартиру, в якій жили мої дідусь і бабуся, квартиру, в якій жили мої двоюрідні брати, тому що у нас у всіх було два табурети, засунуті під кухонний стіл просто так", - написала користувачка Аліна в Twitter.

Автор фото, Ukrainian armed forces/Telegram Підпис до фото, У соцмережах є відео, як на тій самій кухні святкують день народження дитини

До ракетного удару кухня, схоже, була в центрі щасливої родинної події - відзначали день народження дитини.

На відео, опублікованому в мережі та розповсюдженому телеграм-каналом Оперативний ЗСУ, дівчина посміхається, коли їй дарують величезний торт до дня народження, і задуває свої чотири свічки. Добре видно ті самі жовті шафи, рукавиці для духовки та телевізор на стіні.

Ймовірно, що на відео - члени родини Михайла Кореновського, які пережили удар, але сам тренер з боксу не вижив.

Незрозуміло, коли зняли відео, але воно є яскравим нагадуванням про те, як раптово війна може знищити життя.

"Можливо, це він [Кореновський] купив ті яблука для своєї родини, які залишилися стояти на столі після руйнування будівлі, — каже журналістка BBC Єлизавета Фохт. - А може, це він залишив тарілку в раковині — потім завжди знайдеться час її помити".

Автор фото, Yan Dobronosov Підпис до фото, Удар по житловому будинку в Дніпрі вбив щонайменше 44 цивільних, зокрема чотирьох дітей, ще понад 20 мешканців шукають