Арестович написав заяву про відставку. У чому суть скандалу

57 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Олексій Арестович написав заяву про відставку з посади позаштатного радника офісу президента України.

"Написав заяву про звільнення з посади. Хочу показати приклад цивілізованої поведінки:принципова помилка, отже, у відставку", - повідомив політик у фейсбук.

"Минулого разу, коли я пішов, через півтора місяця почалася війна. Подивимося, що буде цього разу", - додав він у коментарях до допису.

Джерела ВВС в офісі президента підтверджують, що заяву мають задовольнити.

Відставка пов'язана із непідтвердженим висловом Арестовича щодо того, як відбулась трагедія з влучанням російської ракети у будинок в Дніпрі.

Автор фото, facebook.com/alexey.arestovich

Як розвивався скандал

Увечері 14 січня Олексій Арестович у програмі "Фейгін лайв" повідомив, що ракету, яка знищила частину будинку в Дніпрі, збили сили ППО України, вона впала на багатоповерхівку і вибухнула.

Цю інформацію одразу підхопили російські ЗМІ. Адже це шоу має більше мільйона переглядів кожного дня. А Олексій Арестович позиціонує себе як радник офісу президента та колишній офіцер розвідки.

Дані щодо його служби в розвідці підтверджував керівник ГУР Кирило Буданов. Голова ОП Андрій Єрмак в нещодавньому інтерв'ю схвально відгукувався про роботу Олексія Арестовича.

Олексій Арестович часто наголошував, що тісно співпрацює з одним з керівників медійного напрямку офісу президента, радником голови ОП Михайлом Подоляком.

Командування Повітряних сил ЗСУ швидко заперечило, що українські військові мають засоби, здатні збивати ракети Х-22. Тож заява Арестовича викликала осуд в соцмережах і заклики до офісу президента офіційно звільнити його.

Мовляв, ця поспішна заява, яку підхопили російські інформаційні ресурси, підіграла російській пропаганді і зашкодила Україні.

На слова Арестовича у коментарі ситуації в Дніпрі посилався навіть речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Експерт ВВС з питань озброєнь також твердить, що система ППО України не могла збити ракету Х-22.

Внаслідок російського ракетного удару по Дніпру станом на ранок 17 січня загинули 44 людини, тривають пошуки ще понад 20.

Вибачення і його відкликання

"Ракету збили, вона впала на під'їзд, вибухнула, коли впала", - саме ця заява Арестовича викликала скандал.

Вже вдень 15 січня Арестович пояснив свої слова про начебто збиття українською ППО ракети у Дніпрі, яку заперечило командування ЗСУ, втомою, недосипанням та нестачею часу для перевірки інформації.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Наслідки російського удару по житловому будинку у Дніпрі

Про це політик та блогер написав у своєму телеграм-каналі. Спочатку він фактично вибачився, але згодом відкликав своє вибачення.

"Народ, я просто втомився. 320 днів прямих вечірніх ефірів, крім решти роботи, постійне недосипання, постійне інформаційне навантаження, відрядження. Мільйони контактів на день і все з ... "надстроковою та надважливою" інформацією", - пояснив він умови своєї роботи під час війни.

За словами Арестовича, він постійно має аналізувати інформацію, яку отримує, не має для цього співробітників, і взяв на себе купу "інформаційних та практичних" процесів.

"У мене перед Фейгіним закінчився непростий інформаційний захід. Я вже до ефіру був у стані, коли засинав на ходу і ледве повертав язика", - пояснив Арестович.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Наслідки російського удару по житловому будинку в Дніпрі

Він також заявив, що довірився словам свого товариша, який раніше служив у військах ППО.

"Мій товариш, колишній ППОшник, йшов вулицею в момент влучення. Він мені сказав, що на 100% чув два вибухи і впізнав перший як роботу ППО. Досі він не помилявся. І був впевнений, що ракету збили", - розповів Арестович.

За його словами, щоб все було правильно, в ефірі він мав би обговорити дві версії. Одну про те, що ракету збила ППО, іншу - про пряме потрапляння російської ракети в будинок, але оскільки не був "у формі", ефір пішов не за планом.

Проте під вечір 15 січня Арестович змінив свою позицію.

"Я відкликав вибачення. Дякую добрим людям, розбудили та порекомендували прослухати моє ж повідомлення в ефірі у Фейгіна. Дивіться з 03:55 до 04:05. Я чітко говорю двічі: "судячи з усього" і "ще розбиратися і розбиратися", - написав Арестович.

Автор фото, Getty Images

Проте, якщо чітко переслухати виступ, то можна припустити, що ці припущення стосувались можливого ураження токсичним паливом від ракети. Тобто уся цитата виглядає так.

"Ракету збили, вона впала на під'їзд, вибухнула, коли впала. Там ще проблема з їдким димом. Це ознака Х-22, вона заправляється дуже токсичним паливом. Судячи з усього, тут ще розбиратись і розбиратись, але можна припустити, що це стало додатковим елементом ураження - токсичне паливо як таке".

Вже 16 січня у ефірі "Фейгін лайв" він висунув додаткову версію того, що відбулось.

За його словами, його слова спеціально використала "ботоферма Медведчука", а також українська опозиція, щоб зашкодити Україні. ю

Арестович наполягав, що його посада занадто скромна і незначна, щоб було потрібно надавати їй такої великої ваги.

Він ще раз вибачився перед родичами та близькими жертв трагедії в Дніпрі за свої слова.