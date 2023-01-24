Німеччина погодилася надати Україні танки Leopard 2 - Spiegel

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Німецький танк Leopard 2A6 під час військових навчань у Литві, 2022 рік

Німеччина погодилася надати Україні танки Leopard 2. Про це повідомило видання Spiegel.

Влада Німеччини має намір відправити свої основні бойові танки Leopard 2 в Україну, а також дозволити постачання танків іншим країнам, повідомляє видання Spiegel з посиланням на джерела.

За їхніми даними, Берлін готовий відправити в Україну щонайменше одну роту Leopard 2А6 - це найсучасніша версія цього танку.

Раніше у вівторок ЗМІ повідомляли, що офіційно про рішення можуть оголосити у середу. За даними Spiegel, рішення вже ухвалене.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Leopard 2A6

За даними телекомпанії ABC News, яка посилається на високопоставленого українського чиновника, під час переговорів на авіабазі Рамштайн 12 країн погодилися поставити Києву близько 100 танків Leopard 2, як тільки Берлін дозволить реекспорт.

Україна заявляє, що потребує щонайменше кілька сотень таких танків.

Останнім часом Берлін зазнавав дедалі сильнішого тиску щодо дозволу на поставку в Україну бойових танків німецького виробництва.

Раніше про передачу Україні "Леопардів" заявила Польща, проте зазначила, що для передачі танків необхідна згода Німеччини.

Польща 24 січня вже направила запит для дозволу передати танки Україні.

А ЗМІ США повідомили, що Вашингтон навіть схиляється до того, щоб відправити 10 танків Abrams, щоб переконати Німеччину передати Україні Leopard 2.

Американське видання Politico з посиланням на свої джерела в адміністрації США пише, що Україна може отримати приблизно 30 танків Abrams.

ЗМІ повідомляли, що канцлер Німеччини Олаф Шольц до останнього не міг затвердити надання танків Україні.

Велика Британія вже оголосила про надання Україні 14 своїх головних бойових танків Challenger 2.

Боротьба за "Леопарди"

Танки Leopard набагато краще озброєні та більш захищені, ніж техніка, яку раніше запропонували Україні Франція, Німеччина та США.

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Український військовий експерт, голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут у коментарі Поплаві 8 січня припускав, що рішення Польщі про надання Україні танків Leopard може запустити відповідну допомогу і з боку інших європейських країн.

"Мені здається, що "Леопарди" ми отримаємо швидше, ніж "Абрамси", американці чогось скептично до цього ставляться. Я абсолютно допускаю, що поляки зараз передадуть свої старі немодернізовані "Лео", а після цього відкриються двері для інших. Зараз перший крок буде, а після цього Європа почне скидуватися", - припустив він.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Польські танки Leopard 2 під час військових навчань у 2015 році

Серед німецьких політиків останнім часом зростала підтримка поставки Україні танків Leopard для боротьби з Росією.

Віцеголови Бундестагу Катрін Ґерінґ-Еккардт і Вольфґанґ Кубікі 8 січня виступили за постачання Україні танків Leopard, повідомляла DW.

Водночас рішення про постачання на початку січня ще не отримувало схвалення більшості у німецькому суспільстві, показало опитування від 6 січня.

Згідно з результатами опитування, проведеного соціологічним інститутом Insa на замовлення газети Bild am Sonntag, 50% респондентів відповіли негативно щодо можливості поставок танків Leopard, 38% висловилися "за".