У США 4-річний хлопчик бігав зі справжнім пістолетом. Його батька арештували

Надін Юсіф

BBC News

56 хвилин(и) тому

Автор фото, Beech Grove Police Підпис до фото, Дитину зі зброєю помітили на сусідській камері спостереження

В американському штаті Індіана чоловіка заарештували в прямому ефірі телешоу, після того як сусіди помітили його чотирирічного сина зі справжнім пістолетом.

Поліція повідомила, що 45-річного Шейна Осборна звинуватили у недбалості, коли сусіди побачили його сина у під'їзді з вогнепальною зброєю. Дитина у підгузку розмахувала пістолетом.

Затримання знімали в прямому ефірі поліцейського телешоу On Patrol: Live.

У шоу показали відео з камер спостереження, на якому видно, як хлопчик грається зі зброєю і навіть натискає на курок.

Осборн спочатку заявив поліції, що в будинку не було зброї. Він сказав, що почувався погано цілий день і спав, повідомили ВВС у поліції міста Біч-Гроув.

"У мене немає пістолета, — каже чоловік в прямому ефірі телешоу, яке показує роботу місцевої поліції. - Я ніколи не приносив зброю у свій дім, вона є тільки у мого двоюрідного брата".

Він також додав, що не знав, що його син вийшов за межі квартири у під'їзд.

Поки поліцейські ще були на місці, до них звернувся сусід, який показав їм відео з камери спостереження. На відео було показано, як маленька дитина в коридорі тримає щось, схоже на справжню вогнепальну зброю.

Тоді поліція знайшла вогнепальну зброю в квартирі Осборна, і його арештували.

Все це транслювалося в прямому ефірі телешоу на каналі Reelz. Осборн має постати перед судом у вівторок.

Мер міста Біч-Гроув Денніс Баклі сказав місцевій телестанції WTHR, що він "пригнічений" інцидентом.

"Як і всі ви, я пригнічений тим, що сталося, і я дуже вдячний, що ніхто не постраждав, особливо маленька дитина".

"Я ціную швидкі дії поліцейських Біч-Гроув, які змогли захистити маленьку дитину, а також попередити нещасний випадок зі зброєю", - сказав він.

Інцидент стався невдовзі після резонансної трагедії у початковій школі Вірджинії, де шестирічний учень навмисно стріляв у вчительку.