У США 4-річний хлопчик бігав зі справжнім пістолетом. Його батька арештували
- Надін Юсіф
- BBC News
В американському штаті Індіана чоловіка заарештували в прямому ефірі телешоу, після того як сусіди помітили його чотирирічного сина зі справжнім пістолетом.
Поліція повідомила, що 45-річного Шейна Осборна звинуватили у недбалості, коли сусіди побачили його сина у під'їзді з вогнепальною зброєю. Дитина у підгузку розмахувала пістолетом.
Затримання знімали в прямому ефірі поліцейського телешоу On Patrol: Live.
У шоу показали відео з камер спостереження, на якому видно, як хлопчик грається зі зброєю і навіть натискає на курок.
Осборн спочатку заявив поліції, що в будинку не було зброї. Він сказав, що почувався погано цілий день і спав, повідомили ВВС у поліції міста Біч-Гроув.
"У мене немає пістолета, — каже чоловік в прямому ефірі телешоу, яке показує роботу місцевої поліції. - Я ніколи не приносив зброю у свій дім, вона є тільки у мого двоюрідного брата".
Він також додав, що не знав, що його син вийшов за межі квартири у під'їзд.
Поки поліцейські ще були на місці, до них звернувся сусід, який показав їм відео з камери спостереження. На відео було показано, як маленька дитина в коридорі тримає щось, схоже на справжню вогнепальну зброю.
Тоді поліція знайшла вогнепальну зброю в квартирі Осборна, і його арештували.
Все це транслювалося в прямому ефірі телешоу на каналі Reelz. Осборн має постати перед судом у вівторок.
Мер міста Біч-Гроув Денніс Баклі сказав місцевій телестанції WTHR, що він "пригнічений" інцидентом.
"Як і всі ви, я пригнічений тим, що сталося, і я дуже вдячний, що ніхто не постраждав, особливо маленька дитина".
"Я ціную швидкі дії поліцейських Біч-Гроув, які змогли захистити маленьку дитину, а також попередити нещасний випадок зі зброєю", - сказав він.
Інцидент стався невдовзі після резонансної трагедії у початковій школі Вірджинії, де шестирічний учень навмисно стріляв у вчительку.