Подвійна трагедія. Пілотеса літака, що розбився в Непалі, раніше втратила в авіакатастрофі чоловіка

Раджіні Вайдянатан

BBC News

1 година тому

Автор фото, Supplied Підпис до фото, Анджу Хатівада мала майже 6400 годин льотного досвіду

Стало відомо, що друга пілотеса літака, який розбився у Непалі в неділю, втратила чоловіка в авіакатастрофі 16 років тому.

Літак Yeti Airlines 691 упав в ущелину поблизу туристичного міста Покхара, внаслідок чого загинули усі 72 людини на борту. Це стало найгіршою авіакатастрофою в країні за 30 років.

Чоловік пілотеси Анджу Хатівади, Діпак Похрел, також був другим пілотом літака Yeti Airlines, який зазнав авіакатастрофи - і саме його смерть спонукала Анджу продовжити кар'єру в авіації.

Після смерті чоловіка Анджу залишилася сама з маленькою дитиною, і її горе стало для неї водночас рушійною силою.

"Вона була рішучою жінкою, яка відстоювала свої мрії та здійснила мрії свого чоловіка", - сказав член родини Сантош Шарма.

Діпак перебував у кабіні гвинтового літака Twin Otter, який перевозив рис і їжу до західного міста Джумла, коли він упав і загорівся у червні 2006 року, внаслідок чого загинули усі дев'ять людей на борту.

Чотири роки потому Анджу вирішила здійснити свою мрію стати пілотесою. Вона вирушила на навчання до США, для чого їй довелося подолати багато перешкод. Отримавши кваліфікацію, вона приєдналася до Yeti Airlines.

Анджу була однією з шести жінок, які працювали в авіакомпанії як пілоти, і налітала близько 6400 годин.

"Вона була повноправним капітаном авіакомпанії, яка здійснювала самостійні польоти, - сказав Сударшан Бартаула з Yeti Airlines. - Вона була сміливою жінкою".

Анджу пізніше вийшла заміж і народила другу дитину, продовжуючи будувати свою кар'єру. Друзі та родина кажуть, що вона обожнювала свою роботу і була дуже приємною у спілкуванні. Те, що вона та її перший чоловік загинули таким чином, стало подвійною трагедії.

Трагедія цього тижня знову розпалила дискусію про безпеку авіаперевезень у гімалайській країні, де за останні десятиліття в авіакатастрофах загинули сотні людей.

Протягом багатьох років проблеми з безпекою в авіакомпаніях Непалу пов'язували із низкою факторів. Зокрема, ускладнити навігацію можуть гірська місцевість і мінлива, часто непередбачувана погода. Але водночас критики говорять про застарілі літаки, недотримання правилл та брак належного контролю.

Досі незрозуміло, що стало причиною недільної аварії.

Сім'ї загиблих чекали біля лікарні в Покхарі, щоб забрати тіла своїх рідних.

Один із них, Бхімсен Бан, хотів забрати тіло своєї подруги Ніри й відвезти до її села, щоб можна було здійснитипоховальні обряди.

Автор фото, Supplied Підпис до фото, Ніра мала виступати на фестивалі

21-річна Ніра Шантіал була співачкою, яка часто літала авіакомпанією Yeti Airlines. Недорогі авіаперельоти були доступним і популярним способом подорожувати країною для середнього класу.

Ніра, яка переїхала до Катманду, летіла на виступ на музичному фестивалі в Покхарі.

"Вона була дуже талановитою артисткою і співала народні пісні. Вона часто співала спонтанно", - сказав Бхімсен із червоними від сліз очима.

"У мене немає слів, щоб описати втрату".