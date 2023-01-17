Чатбот ChatGPT створив пісню у стилі Ніка Кейва. Музиканту вона не сподобалась

Марк Севедж

музичний кореспондент BBC

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На думку музиканта, текст пісні, створений штучним інтелектом, - "відстойний"

Нік Кейв написав різку рецензію на систему штучного інтелекту, яка намагалася написати пісню "у стилі Ніка Кейва".

Фронтмен гурту The Bad Seeds відреагував на повідомлення фаната, який надіслав йому текст пісні, написаної ChatGPT, чатботом, який може наслідувати стиль інших людей.

Штучний інтелект досить вдало відтворив похмурі релігійні образи Кейва - "Я грішник, я святий".

Але співак назвав результат "гротеском" і "пародією".

"Це всього лише копія, пародія", - написав Кейв на сайті The Red Hand Files.

"Можливо, з часом він і зможе створити пісню, яку на позір не відрізнити від оригіналу, але вона завжди буде вторинною, своєрідним бурлеском".

"Пісні народжуються у муках, як результат складного творчого процесу людини, а алгоритми, як я знаю, цього не здатні відчути. Вони не страждають".

"ChatGPT не має внутрішнього світу, він ніде не був, нічого не пережив, у нього не було сміливості вийти за межі своїх кордонів, і, отже, він не має здатності до спільного трансцендентного досвіду".

"Апокаліпсис наближається"

Співак додав, що пісні, створені ChatGPT, йому у захваті надіслали десятки шанувальників. Однак він не поділяє їхнього ентузіазму.

"Штучний інтелект ніколи не можна відкотити назад або уповільнити, тому що він вже рухає нас до утопічного майбутнього, а, можливо, і до нашого повного знищення. Що саме станеться, складно сказати, але з огляду на цю пісню "у стилі Ніка Кейва", прогнози невтішіні".

"Апокаліпсис уже на порозі. А ця пісня - відстій".

Кейв, який зараз пише новий альбом з Bad Seeds, додав: "Може здатися, що я сприймаю все це занадто особисто, але я автор пісень, який зараз залучений до процесу написання пісень".

"Це важка робота, вона вимагає від мене народження свіжої ідеї. А це потребує людяності".

ChatGPT був запущений минулого року, його навчають на великих обсягах даних, які дозволяють йому робити прогнози про те, як правильно об'єднувати слова.

Студенти використовували його для написання рефератів, програмісти просили його писати коди для вебсайтів, а Раян Рейнольдс замовив чатботу сценарій для реклами своєї мережі мобільного зв'язку.

Але це програмне забезпечення та інші схожі на нього порушують питання етики та авторського права.

Навчальні дані ChatGPT містять мільйони книг, вебсторінок, повідомлень на форумах і сторінок Вікіпедії, які, ймовірно, також можуть містити уривки захищених авторським правом творів Ніка Кейва.

Але немає жодного правового захисту для пісень і текстів, "написаних у стилі" іншого виконавця, якщо вони не повторюють захищені тексти чи фрагменти музики.