Нідерланди планують надати Україні батарею PATRIOT

1 година тому

Автор фото, EPA

Нідерланди планують надати Україні систему протиракетної оборони PATRIOT, повідомило нідерландське інформаційне агентство ANP з посиланням на прем'єр-міністра країни Марка Рютте.

Нідерландський прем'єр зараз перебуває у Вашингтоні, де він зустрівся з президентом США Джо Байденом.

Рютте сказав, що Нідерланди вирішили витратити ще 2,5 мільярда євро на підтримку України, про що уряд оголосив раніше. Він також розповів, що Нідерланди планують приєднатися до Німеччини та Сполучених Штатів у надсиланні протиракетних комплексів PATRIOT в Україну.

"Ми маємо намір приєднатися до вашої ініціативи й ініціативи Німеччини в наданні Україні системи протиповітряної оборони PATRIOT. Я вважаю, що це важливо", - сказав Рютте Байдену у Білому домі. Він додав, що "обговорив це також сьогодні вранці" з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Рютте згадав наслідки ракетного обстрілу росіянами Дніпра у суботу, зазначивши, що "жахливі фотографії" з місця трагедії "зміцнюють нашу рішучість залишатися з Україною".

Байден високо оцінив внесок Нідерландів у західний альянс, який підтримує Україну у боротьбі проти російського вторгнення. Президент США також сказав, що "Росія продовжує діяти немислимими способами".

Останніми тижнями США та Німеччина також пообіцяли надіслати Україні системи PATRIOT, які високо цінуються, тому що вони можуть збивати ракети, а також обладнані високотехнологічними датчики, які допомагають ідентифікувати цілі в повітрі.

Кремль у відповідь заявив, що нові системи ППО стануть законними цілями російських військових.

Що таке PATRIOT?

Україна не змогла збити російську ракету, яка влучила в багатоквартирний будинок у Дніпрі, тому що у неї не було необхідного обладнання, стверджують українські сили протиповітряної оборони. Утім, з цим завданням впоралися б система PATRIOT.

Одна з основних переваг цієї системи - здатність збивати не лише літаки, крилаті ракети, але й балістичні ракети.

Саме цей тип ракет найбільше може дошкуляти українським силам ППО, бо його майже неможливо перехопити. Ракета летить не над поверхнею землі, а підіймається по балістичній траєкторії вгору і звідти майже вертикально на величезній швидкості атакує ціль.

Як заявляється американським виробником, найновіша система PATRIOT може вражати балістичні ракети на висоті до 20 км.

Автор фото, Getty Images

В Америці систему PATRIOT почали розробляти ще в середині 1980-х років. В бойових умовах її почали використовувати на початку 90-х під час війни в Перській затоці.

Назва PATRIOT є абревіатурою і розшифровується як "Радар стеження з фазованою решіткою для перехоплення цілі" (Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target).

Основними перевагами цього комплексу є висока швидкість приведення в бойову готовність, здатність вести вогонь по кількох цілях одночасно, висока маневровість і завадостійкість.

Ще одна особливість останньої модифікації (РАС-3) - це влучання ракети-перехоплювача безпосередньо в ціль, а не підрив поряд з нею.

Перш ніж "Патріоти" фактично надійдуть в Україну, може пройти декілька місяців, насамперед тому, що керування цими системами потребує навчання.

Цього тижня США розпочнуть навчання українських військових на ракетному комплексі PATRIOT.