Чи дасть Німеччина танки? Як борються з мафією в Італії. Теленовини ВВС
У випуску 17 січня:
- Репортаж BBC із передової про роботу бійців української танкової частини.
- Анджей Дуда за прискорене постачання озброєнь Україні.
- Чому Німеччина гальмує передачу танків?
- Про відставку міністра оборони Німеччини Крістін Ламбрехт та нового очільника міністерства - Бориса Пісторіуса.
- Як ця зміна вплине на військовий вектор Берліна по відношенню до України?
- Чого чекати від Всесвітнього економічного форуму в Давосі?
- Колишній командир російської приватної військової компанії "Вагнер" попросив притулку в Норвегії. Чому?
- Як вплине арешт "хрещеного батька" сицилійської мафії на Італію?
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