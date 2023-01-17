Чи дасть Німеччина танки? Як борються з мафією в Італії. Теленовини ВВС

У випуску 17 січня:

  • Репортаж BBC із передової про роботу бійців української танкової частини.
  • Анджей Дуда за прискорене постачання озброєнь Україні.
  • Чому Німеччина гальмує передачу танків?
  • Про відставку міністра оборони Німеччини Крістін Ламбрехт та нового очільника міністерства - Бориса Пісторіуса.
  • Як ця зміна вплине на військовий вектор Берліна по відношенню до України?
  • Чого чекати від Всесвітнього економічного форуму в Давосі?
  • Колишній командир російської приватної військової компанії "Вагнер" попросив притулку в Норвегії. Чому?
  • Як вплине арешт "хрещеного батька" сицилійської мафії на Італію?

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