Чи дасть Німеччина танки? Як борються з мафією в Італії. Теленовини ВВС

17 січня 2023, 19:14 GMT

У випуску 17 січня:

Репортаж BBC із передової про роботу бійців української танкової частини.

Анджей Дуда за прискорене постачання озброєнь Україні.

Чому Німеччина гальмує передачу танків?

Про відставку міністра оборони Німеччини Крістін Ламбрехт та нового очільника міністерства - Бориса Пісторіуса.

Як ця зміна вплине на військовий вектор Берліна по відношенню до України?

Чого чекати від Всесвітнього економічного форуму в Давосі?

Колишній командир російської приватної військової компанії "Вагнер" попросив притулку в Норвегії. Чому?

Як вплине арешт "хрещеного батька" сицилійської мафії на Італію?

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