Росія хоче створити армію для ведення великих війн - екперти ISW

59 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Російський президент Володимир Путін на днях, можливо, вже у середу 18 січня, може оголосити в Росії другу хвилю мобілізації, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти звертають увагу на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова, який 17 січня повідомив, що 18 січня Путін виступить з промовою в Санкт-Петербурзі з нагоди 80-ї річниці прориву радянською армією нацистської блокади Ленінграда - міста, в якому народився російський президент.

"Путін полюбляє використовувати символічні дати для звернення до російського народу. Деякі російські провоєнні блогери зазначали, що він скористається цією можливістю, щоб оголосити або мобілізацію, або війну з Україною. Українська та західна розвідка також неодноразово попереджала про мобілізаційні приготування Путіна, заплановані на середину січня", - йдеться у звіті американських аналітиків.

Один із російських окупаційних чиновників теж заявив, що 18 січня Путін зробить "важливу заяву" щодо війни в Україні.

Армія для великих війн

Російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що виконуватиме директиву Володимира Путіна про проведення масштабної військової реформи в період 2023-2026 років -ймовірно, в рамках підготовки до затяжної війни в Україні, а також створення умов для швидкого будівництва значно сильнішої російської армії, пише в своєму щоденному зведенні ISW.

Зокрема, Шойгу оголосив, що Росія відновить Московський та Ленінградський воєнний округи, сформує новий армійський корпус в Карелії, сформулює нові самодостатні угрупування військ на окупованій території України та 12 маневрених дивізій.

Ці та інші реформи демонструють наміри Росії реформувати російські збройні сили для ведення масштабних конвенційних військових дій в цілому, а не лише для нинішньої війни проти України, припускає ISW.

Незрозуміло, чи зможуть російські озброєні сили вирости, як описав Шойгу, протягом трьох років.

Номінально Росія може формувати нові дивізії, але залишається неясним, чи зможе вона укомплектувати їх до тої чисельності, якої вимагає російська доктрина, в умовах війни, що триває.

Раніше Шойгу вже робив заяви про російські військові реформи, однак вони так і не були втілені в життя, нагадують експерти ISW.