У Броварах біля дитсадка впав гвинтокрил, є загиблі

20 хвилин(и) тому

У Броварах на Київщині біля дитячого садка впав гвинтокрил. На місці спалахнула пожежа. ЗМІ, посилаючись на поліцію Київщини, повідомляють про 5 загиблих.

"Попередньо, впав гелікоптер поряд із дитячим садочком. Є вже інформація про п'ять загиблих..., попередньо, можуть бути загиблі серед дітей", - сказала в коментарі інформагентству Уніан речниця київської поліції Ірина Прянішнікова.

Пресслужба поліції Броварського району стверджує, що дітей серед постраждалих немає.

Напередодні в Офісі президента підтвердили, що у Броварах "літальний апарат" впав поблизу об'єкта соціальної інфраструктури.

У телеграм-каналах з'являються кадри пожежі в приміщенні.

У Київській ОВА заявляють, що під час інциденту в дитсадку перебувати діти та працівники. Після пожежі людей евакуювали.

"Є постраждалі", - заявляє губернатор Олексій Кулеба.

За словами Тимошенка, ДСНС та всі служби вже на місці.