Авіакатастрофа в Броварах. Чому розбився гвинтокрил?

29 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат повідомив, що гвинтокрил, який впав вранці у Броварах, належав ДСНС. Причини падіння поки що невідомі. Представники Національної поліції певні, що в слідства буде декілька версій.

На борту літака перебувало 9 людей - усіх їх вважають загиблими, серед них міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, а також його заступник та держсекретар.

Усього, за даними ДСНС, загинуло 15 людей, серед них троє дітей. Гвинтокрил розбився біля дитсадка - вранці, коли батьки вели туди своїх дітей.

Керівництво МВС летіло на гвинтокрилі у відрядження в одну з "гарячих точок", каже заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

На брифінгу він запевнив, що загибель керівників міністерства не вплине на військові дії.

Які версії?

У коментарі телеканалу "Апостроф" Ігнат сказав, що у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС, який свого часу Україні подарувала Франція. "Крила", говорить Ігнат, мають багато силових структур - прикордонники, Нацгвардія, у ДСНС також є спеціальний пожежний літак.

Про причини авіакатастрофи поки що майже нічого невідомо.

"Небо помилок не пробачає, як кажуть льотчики, але про причини поки що говорити зарано, тому що є кілька факторів, через які може статися катастрофа. Це не буде 1-2 дні, тому що дослідження авіакатастрофи займає певний час", - сказав Ігнат в ефірі телемарафону.

Для цього створять державну комісію, куди ввійдуть різні авіафахівці, каже речник Повітряних сил. За його словами, дослідження може тривати мінімум кілька тижнів.

"Фахівці виїжджають, і по крупинках збирають деталі, складаючи, так би мовити, вертоліт із тих залишків, що залишилися. Це така практика в усьому світі", - пояснив він.

Автор фото, Уніан Підпис до фото, Монастирський разом зі своїм заступником Єніним

Існує версія, що гвинтокрилу могла зашкодити погода - в середу в Броварах було туманно та вітряно.

На питання журналістів, чи розглядають слідчі версію теракту, Кирило Тимошенко відповів: "Служба безпеки займається цим питанням, є кримінальне провадження, будуть зроблені належні висновки, щоб з'ясувати, що це було".

На брифінгу представники поліції припустили, що у слідства буде не одна версія того, що сталося.

Досудове розслідування доручили слідчим СБУ, сказав генпрокурор Андрій Костін.

Правоохоронці закликають усіх людей, які стали свідками падіння літака в Броварах, прийти і розповісти деталі.