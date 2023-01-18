Гвинтокрил Super Puma, який розбився в Броварах. Що про нього відомо

56 хвилин(и) тому

Автор фото, МВС

Гвинтокрил з керівництвом МВС, який розбився в Броварах вранці у середу, поставила Україні Франція, розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Що відомо про цю модель і її поставку в Україну?

Вертоліт, на борту якого було 9 людей, серед них міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, п'ять представників МВС та три члени екіпажу, впав біля дитячого садка у Броварах на Київщині,

Всього в катастрофі, за останніми даними, загинули 17 людей, серед них - чотири дитини.

Наразі причини катастрофи влада не називає, але розпочала слідство.

Модель гвинтокрила, який зазнав катастрофи, назвав в ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Інформацію також підтвердила ДСНС.

Це - Airbus Н225 Super Puma, які Україні поставляла Франція з 2018 року. Угоду з французькими партнерами загальною вартістю на 551 млн євро підписав тодішній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Автор фото, ДСНС

Протягом трьох наступних років Україна отримала 55 гелікоптерів Super Puma, 21 з них - це модель H225.

Це була частина програми модернізації авіапарку, адже до цього в Україні літали переважно старі радянські машини.

Їх передали Державній службі надзвичайних ситуацій, прикордонникам, поліції і Нацгвардії. ДСНС використовувала ці літальні апарати для гасіння масштабних пожеж та інших надзвичайних ситуацій.

Французькі гелікоптери постачались не новими. Згідно з контрактом, машини моделі H225 мали ступінь зносу основних вузлів та агрегатів 50%.

Куплені машини були вироблені в 2009-2012 роках.

Такі гелікоптери використовують низка західних країн. Машина може перевозити понад двадцять людей.

Для потреб України їх капітально ремонтували та модернізували під пошуково-рятувальні операції.

Підпис до фото, Вертольот упав біля жилого будинку, вбивши людей

Модернізацією, зокрема, займалось румунське підприємство в місті Гімбаві. Машини проходили капітальну перевірку, на них встановили спеціальне обладнання.

Утім, як нагадав журналіст Юрій Ніколов, видання "Наші гроші" ще у 2018 році розповіло, що декілька європейських країн, зокрема Норвегія і Польща, відмовились від використання Airbus Helicopters H225. Причиною стала авіакатастрофа гвинтокрила цієї моделі у Норвегії.

Попри це глава МВС Арсен Аваков не відмовився від контракту на закупівлю цих вертольотів.