Трагедія у Броварах: перші розповіді очевидців

1 година тому

Автор фото, Reuters

У гвинтокрилі, що розбився у Броварах, перебувало дев'ятеро людей. Усі вони загинули. Інші загиблі - це діти і дорослі, які перебували у дитсадку, повідомив представник Офісу президента з місця трагедії.

ВВС News Україна зібрала перші свідчення очевидців катастрофи.

"Цей садочок "Джерельце" розташований за 100 метрів від мого будинку, на одній з центральних вулиць міста. Поруч також є ще один садок і ліцей №10", - розповідає Юлія, жителька Броварів.

За її словами, поруч також є торговельний центр "Термінал".

"Одразу після 8-ї години спочатку був спалах, вся наша квартира засвітилася червоним, рожевим таким світлом, а потім одразу ж після цього - вибух", - розповідає Юлія.

"Люди почали кричати - і чоловіки, і жінки, була паніка. На вулиці було багато людей, бо ж це час, коли добираються на роботу, до садочків і шкіл. Якраз цього тижня навчання в ліцеї розпочалося офлайн, тобто, у ньому, як і в "Джерельці", були діти, вчителі", - каже вона.

"Туди спочатку не могла дістатися техніка, бо заважали приватні автівки. То чоловіки допомагали відтягувати ті автомобілі, щоб звільнити дорогу для спецтехніки", - додає мешканка Броварів Юлія.

Садочок "Джерельце", який ще називають садком алюмінієвого заводу, розташований серед житлового масиву, між вулицями Симона Петлюри, бульвару Незалежності та, з третього боку, Чорних запорожців, додає ще одна мешканка Броварів Тетяна Огаркова.

Поруч є будинки на 9, 16 поверхів та ще один садок, куди ходять наші діти, розповідає вона.

"У момент вибуху я саме спускалася сходами, ми живемо на бульварі Незалежності, це кілька сотень метрів від садка".

"Коли вийшла на вулицю, я почула якийсь дивний звук, важко його описати. Зустріла прибиральницю, ми не могли зрозуміти, що це. Думали, ракета, але водночас не було тривоги. Але коли ми пройшли далі, то люди сказали, що це гелікоптер", - розповідає вона ВВС News Україна.

При падінні гвинтокрил частково пошкодив багатоповерхівку та дитсадок "Джерельце". В садку були діти та персонал.

"Кількість постраждалих дітей невідома. Можливо, є постраждалі з багатоповерхівки, та пішоходи", - цитує депутатку Броварської міської ради Богдану Драч фейсбук-сторінка "Мої Бровари".

"Зараз перебуваю в Броварській лікарні і чую, як прибувають швидкі, чую крики дітей... Це просто жах... Плачу... Серце розвивається... Кожен, хто читає, помоліться за постраждалих в Броварах!"