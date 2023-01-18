Трагедія в Броварах. Люди несуть іграшки, у дворах збирають уламки гвинтокрила - фото
Авіакатастрофа в Броварах шокувала українців. Гвинтокрил рятувальників, на борту якого перебувало керівництво МВС, розбився неподалік від дитсадочка вранці в середу.
Мешканці розповідають журналістам, що чули вибух і яскравий спалах, і здивувалися - перед тим не лунало повітряної тривоги.
На цей момент правоохоронці підтвердили інформацію про 14 загиблих, серед яких дитина. Але не виключають, що цифра може зрости.
На місці падіння гвинтокрила спалахнула масштабна пожежа, а персонал та дітей, яких батьки вранці вели до дитсадка, евакуювали.
Та багатьох не врятували.
За різними даними влади, через авіакатастрофу, що сталася посеред житлового масиву з декількох багатоповерхівок, загинуло від 14 до 17 людей, серед яких декілька дітей.
На борту гвинтокрила перебувало дев'ятеро людей, серед яких члени екіпажу, а також керівництво МВС - 42-річний міністр Денис Монастирський, його перший та заступник та держсекретар.
Усі вони загинули.
Наразі відомо, що ще 30 людей, серед яких 12 дітей, потрапили до лікарні. Служби не розповідали деталей, як почуваються поранені.
На місці працюють психологи, поліцейські та рятувальники.
У напівзгорілій, як видно на фотографії, будівлі дитсадка, все ще не можуть знайти одну дитину.
Її доля залишається невідомою.
Наразі невідомо, що могло стати причиною катастрофи. Слідчі розглядають декілька версій: технічна несправність, порушення правил польоту та умисні дії.
Але перш за все їм потрібно зібрати разом та дослідити всі уламки гвинтокрила, розкидані по дворах.
На деяких фото видно, як люди починають зносити квіти та іграшки до місця трагедії.
Співчуття Україні висловлюють по всьому світу.
"Світла памʼять усім, чиї життя забрав цей чорний ранок", - сказав президент Володимир Зеленський, звертаючись до українців у відеозверненні.