Трагедія в Броварах. Люди несуть іграшки, у дворах збирають уламки гвинтокрила - фото

1 година тому

Автор фото, EPA

Авіакатастрофа в Броварах шокувала українців. Гвинтокрил рятувальників, на борту якого перебувало керівництво МВС, розбився неподалік від дитсадочка вранці в середу.

Мешканці розповідають журналістам, що чули вибух і яскравий спалах, і здивувалися - перед тим не лунало повітряної тривоги.

На цей момент правоохоронці підтвердили інформацію про 14 загиблих, серед яких дитина. Але не виключають, що цифра може зрости.

На місці падіння гвинтокрила спалахнула масштабна пожежа, а персонал та дітей, яких батьки вранці вели до дитсадка, евакуювали.

Підпис до фото, Дитсадок суттєво постраждав

Та багатьох не врятували.

За різними даними влади, через авіакатастрофу, що сталася посеред житлового масиву з декількох багатоповерхівок, загинуло від 14 до 17 людей, серед яких декілька дітей.

Автор фото, Reuters

На борту гвинтокрила перебувало дев'ятеро людей, серед яких члени екіпажу, а також керівництво МВС - 42-річний міністр Денис Монастирський, його перший та заступник та держсекретар.

Усі вони загинули.

Автор фото, Reuters

Наразі відомо, що ще 30 людей, серед яких 12 дітей, потрапили до лікарні. Служби не розповідали деталей, як почуваються поранені.

На місці працюють психологи, поліцейські та рятувальники.

Підпис до фото, На подвір'ї лежить дитяче домашнє взуття - можна припустити, що діти з вихователями втікали з дитсадка, в чому були

У напівзгорілій, як видно на фотографії, будівлі дитсадка, все ще не можуть знайти одну дитину.

Її доля залишається невідомою.

Автор фото, Getty Images

Наразі невідомо, що могло стати причиною катастрофи. Слідчі розглядають декілька версій: технічна несправність, порушення правил польоту та умисні дії.

Але перш за все їм потрібно зібрати разом та дослідити всі уламки гвинтокрила, розкидані по дворах.

Автор фото, EPA

На деяких фото видно, як люди починають зносити квіти та іграшки до місця трагедії.

Автор фото, Getty Images

Співчуття Україні висловлюють по всьому світу.

Автор фото, Reuters

"Світла памʼять усім, чиї життя забрав цей чорний ранок", - сказав президент Володимир Зеленський, звертаючись до українців у відеозверненні.

Автор фото, Getty Images